Администрация Кубани передала ответственность за выгул собак в полицию

В правительстве страны утвердили соглашение между кубанской администрацией и МВД. Так полиции отдали часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

- По закону органы госвласти субъекта Российской Федерации по соглашению с федеральными органами могут передавать им осуществление части своих полномочий, - говорится в постановлении Правительства РФ.

То есть часть своих функций администрация Краснодарского края передала в МВД. А именно - составление протоколов об административных правонарушениях за «Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества» и за «Нарушение установленных законодательством Краснодарского края требований к выгулу собак», а также «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан».

То есть попрошайками, а также теми, кто неправильно выгуливает собак и нарушает покой, теперь займутся не чиновники, а полиция.

- Протоколом на 2019 год предусмотрено предоставление федеральному бюджету субвенции из бюджета Краснодарского края в сумме 5 888,4 тыс. рублей, - сообщили в правительстве страны. - Выполнение предусмотренных Соглашением мероприятий будет осуществляться в пределах установленной штатной численности органов внутренних дел и не потребует увеличения существующих или образования новых структурных подразделений органов внутренних дел.