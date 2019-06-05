2019-06-05T22:56:49+03:00
Общество

Администрация Кубани передала ответственность за выгул собак в полицию

В правительстве страны утвердили новое соглашение между администрацией края и МВД
Варвара ДЫМ
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Полиции передали часть полномочий чиновниковПолиции передали часть полномочий чиновниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В правительстве страны утвердили соглашение между кубанской администрацией и МВД. Так полиции отдали часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

- По закону органы госвласти субъекта Российской Федерации по соглашению с федеральными органами могут передавать им осуществление части своих полномочий, - говорится в постановлении Правительства РФ.

То есть часть своих функций администрация Краснодарского края передала в МВД. А именно - составление протоколов об административных правонарушениях за «Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества» и за «Нарушение установленных законодательством Краснодарского края требований к выгулу собак», а также «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан».

То есть попрошайками, а также теми, кто неправильно выгуливает собак и нарушает покой, теперь займутся не чиновники, а полиция.

- Протоколом на 2019 год предусмотрено предоставление федеральному бюджету субвенции из бюджета Краснодарского края в сумме 5 888,4 тыс. рублей, - сообщили в правительстве страны. - Выполнение предусмотренных Соглашением мероприятий будет осуществляться в пределах установленной штатной численности органов внутренних дел и не потребует увеличения существующих или образования новых структурных подразделений органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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