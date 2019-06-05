В Сочи состоялась Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел пленарное заседание 30-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в Сочи. В совещании приняли участие делегации из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя.

Открывая заседание, председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко отметил, что конференция ЮРПА - это отличная возможность обменяться опытом коллегам из других регионов.

- На нашей предыдущей встрече в Краснодаре мы договорились, что в ходе ХХХ Конференции будут отдельно изучены вопросы духовной и физической культуры, развития массового спорта и спорта высоких достижений. Это то, что актуально для каждого субъекта. На это нацелены выдвинутые Президентом национальные проекты, над реализацией которых нам всем предстоит активно работать в ближайшие годы, - подчеркнул спикер кубанского парламента.

Юрий Бурлачко также уточнил, что, помимо озвученных тем, участников ждет рассмотрение большого блока вопросов, связанных с реальным сектором экономики и деятельностью учреждений социальной сферы.

По поручению полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира Устинова, его заместитель Анатолий Сафронов поздравил делегатов с началом 30-й Конференции и отметил, что ЮРПА стала влиятельным и эффективным демократическим институтом, во многом определяющим правовые основы социально-экономической и общественно-политической жизни не только округа, но и всей страны.

С приветствием к участникам также обратился сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов, который подчеркнул, что уровень развития в регионах ЮФО значительно выше, чем в других субъектах. Такой успех обусловлен в том числе слаженной работой исполнительной и законодательной властей.

От имени главы Кубани Вениамина Кондратьева законодателей приветствовал вице-губернатор Алексей Копайгородский.

- Кубань уже в шестой раз принимает конференцию ЮРПА. По прошествии лет можно с уверенностью сказать, что ассоциация выдержала испытание временем и доказала свою необходимость. Благодаря проводимой работе мы успешно отстаиваем интересы наших субъектов на федеральном уровне, - подчеркнул вице-губернатор.

Парламентарии рассмотрели свыше полусотни проектов

Центральной темой конференции, состоявшейся в олимпийской столице, символично стало развитие массового спорта. Первый вопрос повестки касался создания в субъектах Российской Федерации условий для развития спорта шаговой доступности в рамках реализации положений майского Указа Президента РФ. Проект был внесен Законодательным собранием Краснодарского края, с информацией по нему выступил председатель профильного комитета ЮРПА, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

Далее были рассмотрены остальные пункты повестки - всего их было 59. Депутаты Краснодарского края подготовили к рассмотрению на ЮРПА восемь вопросов. Они касаются ряда актуальных тем: совершенствования федерального законодательства в сфере пользования объектами культурного наследия, повышения требований к управляющим компаниям, регулирования правоотношений в области аквакультуры (рыбоводства), берегоукрепления побережья Черного и Азовского морей, финансирования реконструкции Краснодарского водохранилища.

Одна из главных тем, предложенных краевыми законодателями, касалась организации патриотического воспитания детей и молодежи в субъектах Российской Федерации. Профильный комитет ЮРПА проанализировал и обобщил опыт субъектов, накопленный в этой сфере. По мнению членов ассоциации, его необходимо распространить в других регионах страны.

Также кубанские парламентарии выступили с предложением о создании специализированного хранилища для изъятого контрафактного алкоголя. Эта проблема актуальна не только для Кубани, но и для соседних регионов. Соответствующее обращение о выделении средств на строительство будет направлено министру финансов РФ Антону Силуанову.

Знамя конференции поедет в Астрахань

В завершении конференции Кубань передала свои полномочия по председательству в Южно-Российской Парламентской Ассоциации Астраханской области. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко вручил флаг ЮРПА председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову. Следующая конференция Ассоциации пройдет уже на астраханской земле осенью этого года.

- На двух конференциях, сочинской и краснодарской, нами рассмотрено 108 вопросов. Поддержано и рекомендовано 29 законодательных инициатив по внесению в Государственную думу проектов федеральных законов. Принято 38 обращений Южно-Российской Парламентской Ассоциации и поддержано 33 обращения субъектов Российской Федерации в федеральные органы власти. Подавляющее большинство из них не носят локального характера, и представляют интерес не только для всех членов ассоциации, но и для большинства субъектов Российской Федерации, - подвел итоги конференции спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

КСТАТИ

Делегаты ЮРПА осмотрели спортобъекты…

В ходе работы конференции ее участники изучили сочинский опыт подготовки олимпийского резерва

Одной из ключевых тем конференции стало создание для населения условий для занятий физкультурой и спортом, а также подготовка спортивного резерва в соответствии с президентским указом.

В этой связи участники ЮРПА посетили тренировочные площадки «Адлер-1» и «Адлер-2» детско-юношеской спортивной школы №10. Делегаты отметили, что вся инфраструктура здесь идеально подходит для проведения спортивных и учебно-тренировочных сборов по таким видам спорта, как легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол. Удачное расположение, сочетание природных лечебных факторов и благодатного климата создают превосходные условия для проведения спортивных сборов и тренировок в любое время года.

Затем делегаты осмотрели олимпийский стадион Фишт. Он построен в 2013 году к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. В настоящее время это домашняя арена футбольного клуба «Сочи».

Также участники конференции побывали на автодроме «Формула-1». Трасса расположена на территории и вокруг Олимпийского парка, где прошла Зимняя олимпиада. Автодром был открыт в сентябре 2014 года. Он соответствует всем необходимым международным стандартам.

…И сделали прививку дружбы

Во время работы в Сочи руководители делегаций ЮРПА побывали во Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических культур.

В ботаническом саду научного учреждения законодатели сделали прививку на всемирно известном памятнике природы «Дерево Дружбы».

Вот уже более восьми десятилетий оно является символом единения людей со всех уголков Земли. Поэтому не случайно одним из мероприятий конференции ЮРПА стало посещение этого знакового места.

- Символично, что в этот год - четвертьвековой юбилей современного парламентаризма - мы все вместе собрались здесь в Сочи и сделали прививку на Дереве Дружбы. Это залог того, что мы вместе помогаем друг другу, учимся друг у друга, используем лучший опыт регионального парламентаризма. Как и стволов на этом дереве, нас много. Наша сила в том, что мы разные, но у нас одна корневая система, - сказал Юрий Бурлачко после завершения церемонии.

За памятную прививку, которую сделал спикер Законодательного собрания, ему было присвоено почетное звание «Садовода дружбы».

Сейчас на самом дереве уже более 3000 прививок. В списке тех, кто участвовал в этой ставшей уже доброй традицией церемонии, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, бывший генсек ООН Пан Ги Мун, главы различных государств, видные деятели науки и искусства.