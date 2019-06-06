2019-06-06T10:32:54+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России

На совещании обсудили тематику межрегиональных форумов и вклад субъектов Федерации в результативность их проведения
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Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея.Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея.
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Под председательством Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось XXXIII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. Участие в нем принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Была обсуждена тематика межрегиональных форумов и вклад субъектов Федерации в результативность их проведения.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея.

Открывая диалог, Сергей Лавров сообщил о реализации рекомендаций по развитию международного туризма, принятых на прошлом заседаний Совета глав субъектов РФ.

Глава МИД РФ отметил востребованность участия субъектов в международных туристских выставках, взаимодействия с Национальным календарем событий, Национальным туристским порталом «RussiaTravel», а также организации новых направлений с упором на въездной туризм.

Среди лучших региональных практик Сергей Лавров назвал проведение фестиваля Адыгейского сыра - масштабное событийное мероприятие в Адыгее. В этом году он будет юбилейным и пройдет уже в 10-й раз.

Большое внимание уделяется и мероприятиям исторической направленности. Здесь Сергей Лавров также привел в пример Адыгею, где реализуется проект «Партизанские тропы».

Министр иностранных дел указал на важность продолжения этой работы для социально-экономического развития регионов и продвижения объективной информации о стране.

«Уверен, что продолжится работа на этих направлениях. Эта работа получила существенный импульс после того, как наши рекомендации были поддержаны Президентом РФ Владимиром Путиным, Правительством РФ. Продолжение этой работы весьма важно. Будем оказывать регионам необходимую поддержку», - отметил глава МИД РФ.

Поступательному развитию субъектов страны, по словам Сергея Лаврова, способствует и расширение делового, культурного, гуманитарного сотрудничества с зарубежными партнерами.

Переходя к теме текущего заседания, министр подчеркнул значимость межрегионального сотрудничества и призвал руководителей субъектов страны расширять географию взаимодействия с другими государствами.

«Важно, продолжая уделять внимание партнерам на постсоветском пространстве, расширять географию межрегиональных форумов, в том числе за счет государств азиатско-тихоокеанского региона», - сказал Сергей Лавров.

Министр также сообщил, что до конца 2019 года запланировано проведение конференций по межрегиональному сотрудничеству с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном. На этот год запланированы Второй российско-китайский, а также российско-иранский и российско-индийский форумы, которые пройдут впервые. В 2020 году будет проводиться российско-французский Год межрегионального взаимодействия.

«Мы всегда заинтересованы в поддержании динамики на межрегиональном уровне и на европейском направлении. В текущей ситуации деполитизированный, прагматичный, нацеленный на результат, на нужды людей диалог в рамках региональных форумов способствует поддержанию доверия и взаимопониманию между государствами и народами», - сказал Сергей Лавров.

В завершение федеральным органам исполнительной власти, субъектам Федерации рекомендовано использовать потенциал межрегиональных форумов для обеспечения поступательного социально-экономического развития субъектов Федерации, расширения их делового, культурно-гуманитарного сотрудничества с зарубежными партнерами, а также продвижения положительной межгосударственной повестки дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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