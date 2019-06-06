В Новороссийске уличным музыкантам выдают разрешения на игру в общественных местах

Чиновники Новороссийска всерьез взялись за репертуар уличных музыкантов. Причем петь не разрешают, пока те не представят полный список песен, которые будут исполнять.

- Приняли такие меры, чтобы бороться с композициями в публичных местах, которые наполнены нецензурной лексикой, пропагандой межнациональной розни и т.д. – сообщили в управлении культуры Новороссийска. – Для этого музыканты за неделю до первого выступления приходят к нам с паспортом, пишут заявление на выдачу разрешения, а на флешке приносят ролики песен. Пакет документов и репертуар проверяем 3 дня. Потом либо даем разрешение на выступление на улице, либо запрещаем это делать.

В Новороссийске музыкантам можно играть в парках, скверах и на набережной вдоль парка Фрунзе. С 07:00 до 22:00 в будни, а в выходные с 10:00 до 22:00.

- К нам часто поступали жалобы от жителей домов на шум, поэтому играть можно только в обозначенных выше местах, - пояснили в управлении культуры.

ФОТО: Катерина МАРТИНОВИЧ

Причем потом музыкантов еще и будут проверять. В рейды с полицией выходят и сотрудники управления культуры. И тем гитаристам или барабанщикам, которые разрешение на выступление не получили, выносят предупреждение либо просто выгоняют с места. За проступки меломанов штрафуют по нескольким статьям, в зависимости от состава преступления. За нарушение тишины, мат и нецензурную брань штраф от 1 до 3 тысяч рублей, за разжигание ненависти и экстремизм – от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы от 2 до 5 лет и другие.

А КАК У НИХ

В Мюнхене уличные музыканты проходят кастинг, победителям разрешается играть на некоторых пешеходных зонах города. Каждый день в мэрии выдают по 10 лицензий для утренних и вечерних выступлений, за них приходится платить 10 евро.

В Москве уличные артисты проходят своеобразный кастинг в департаменте культуры, получают разрешение. Выступать они могут в местах, которые утверждены городскими властями.

В Вене тоже разрешение выдают за деньги, однако творческого конкурса там нет. Необходимо обратиться в магистрат, заплатить 7 евро, получить разрешение на выступление. Магистрат решает, когда, где и сколько времени выступать.

Раз в год музыканты Нью-Йорка, которые хотят играть в метрополитене, проходят прослушивание, которое проводит транспортное управление. Победителям разрешат играть в одном из 30 мест.

В Лондоне и Мадриде музыканты также должны получить лицензию для выступления.