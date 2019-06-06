Глава Адыгеи принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

В Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), главная тема: «Формируя повестку устойчивого развития».

Его центральным мероприятием станет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина. Ранее глава государства направил приветствие участникам и гостям Петербургского международного экономического форума.

Президент отметил, что форум более двух десятилетий вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного развития.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов примет участие в деловой программе экономического форума. Она состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего». Программа форума насчитывает около120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

На площадке Петербургского международного экономического форума Главой Адыгеи планируется подписание соглашений о сотрудничестве Кабинета министров РА и ПАО «Россети». Также Мурат Кумпилов проведет ряд деловых переговоров.

«Адыгея не первый год принимает в участие в этом форуме. За последнее время республика провела большую работу для повышения инвестиционной привлекательности. Как результат – по итогам прошлого года Адыгея стала лидером по темпу роста инвестиций. Мы заинтересованы в реализации перспективных бизнес-проектов. И Петербургский международный экономический форум является хорошей площадкой для презентации региона, поиска новых инвесторов», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что все достигнутые на форуме договорённости станут результативными и придадут динамику социально-экономическому развитию нашей республики.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.