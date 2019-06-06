По мотивам сказки «Цветик-семицветик»: В ЖК «Центральный» прошел праздник для детей

Первый день лета всегда отзывается с особым трепетом. В душе чувствуется какая-то легкость, беззаботность и желание провести хотя бы один день, как в детстве: поесть мороженого, покататься на каруселях, от души посмеяться.

Если у взрослых появляются такие мысли, то детям 1 июня всякого рода развлечения практически обязательны.

В жилом квартале «Центральный» 1 июня отметили с размахом. На празднике собрались жители Центрального и их друзья.

ФОТО: Владимир Шкал

Специально для детей УК Центральная устроили праздник по мотивам сказки «Цветик-семицветик». В одной части зеленого уютного двора Центрального провели мастер-класс по изготовлению слаймов, в другой - рисовали аквагрим и заплетали красивые косы, вместе с детьми загадывали желания и отпускали лепестки в небо. Безусловно, много внимания привлекли танцующие огромные сказочные герои.

Арендаторы ЖК Центральный приготовили для гостей праздника отдельные призы: подарочные сертификаты вручали студия красоты «Lash and brow Bar», фитнес студия «Fanat» , сухой бассейн «ОБЛАКА» и семейный ресторан «СанРемо»

ФОТО: Владимир Шкал

А кульминацией праздника стала пенная вечеринка, которая не оставила равнодушными ни детей, ни взрослых. Вот так отмечают 1 июня в ЖК Центральный!