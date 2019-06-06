2019-06-06T17:04:09+03:00
Недвижимость

Черноморская Финансовая Компания достроила проблемный ЖК «Приоритет»

450 семей получили долгожданные ключи от квартир
Владимир ПАВЛОВ
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ФОТО: Виталий ВязьмикинФОТО: Виталий Вязьмикин
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В октябре 2014 года на улице Степной 1/1 был заложен жилой комплекс «Приоритет». 18 этажей, 450 квартир. Начало стандартное для Краснодара. Однако в 2016 году застройщик приостановил строительство ЖК. «Приоритет» оказался проблемным, а люди не получили своих квартир.

ФОТО: Виталий Вязьмикин

ФОТО: Виталий Вязьмикин

В 2018 году на помощь пришла Черноморская финансовая компания. Благодаря усилиям компании собственники уже получили ключи и активно обживают свои квартиры.

ФОТО: Виталий Вязьмикин

ФОТО: Виталий Вязьмикин

- На территории комплекса еще ведутся работы по облагораживанию большого парка в два гектара с зонами отдыха для детей и взрослых, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в ЧФК. – Но уже есть, где отпраздновать сдачу дома. Со временем на территории комплекса появятся магазины, салоны красоты, детские развивающие центры. Уже к сентябрю закончится оборудование парковой зоны, будет полностью реализован проект по детским и взрослым зонами отдыха.

ФОТО: Виталий Вязьмикин

ФОТО: Виталий Вязьмикин

Кроме этого комплекса ЧФК достраивает еще один объект. Это ЖК «Мозаика». 4 литер будет сдан в 2020 году.

КОНКРЕТНО

Черноморская финансовая компания работает уже более 10 лет. За это время она сдала в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м жилой недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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