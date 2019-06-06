Черноморская Финансовая Компания достроила проблемный ЖК «Приоритет»
В октябре 2014 года на улице Степной 1/1 был заложен жилой комплекс «Приоритет». 18 этажей, 450 квартир. Начало стандартное для Краснодара. Однако в 2016 году застройщик приостановил строительство ЖК. «Приоритет» оказался проблемным, а люди не получили своих квартир.
ФОТО: Виталий Вязьмикин
В 2018 году на помощь пришла Черноморская финансовая компания. Благодаря усилиям компании собственники уже получили ключи и активно обживают свои квартиры.
ФОТО: Виталий Вязьмикин
- На территории комплекса еще ведутся работы по облагораживанию большого парка в два гектара с зонами отдыха для детей и взрослых, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в ЧФК. – Но уже есть, где отпраздновать сдачу дома. Со временем на территории комплекса появятся магазины, салоны красоты, детские развивающие центры. Уже к сентябрю закончится оборудование парковой зоны, будет полностью реализован проект по детским и взрослым зонами отдыха.
ФОТО: Виталий Вязьмикин
Кроме этого комплекса ЧФК достраивает еще один объект. Это ЖК «Мозаика». 4 литер будет сдан в 2020 году.
КОНКРЕТНО
Черноморская финансовая компания работает уже более 10 лет. За это время она сдала в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м жилой недвижимости.
ИСТОЧНИК KP.RU