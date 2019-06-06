«Сидишь, кофе пьешь, а тут баба в трусах!»: полуголая девушка в кафе взбесила сочинцев

- И так до конца октября... - вздыхают жители курортного Сочи, когда видят очередного туриста в неглиже, разгуливающего по улицам города.

Не так давно сочинцев возмутил мужчина в леопардовых плавках, который вместе со своей спутницей в купальнике, переходили дорогу по улице.

- В шоке от таких «голожопиков», - негодовали сочинцы. - В других странах так ходят исключительно по пляжу, - пишет один.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713082" frameborder="0"></iframe> Мужчина в леопардовых трусах возмутил соцсети. Видео: instagram.com/tvoydomvsochi/.

Не успели жители курорта остыть, как вновь на горизонте - полуобнаженная дама. На этот раз, правда, девушка лишь в одном купальнике зашла в кафе. Своими ягодицами она сверкала перед лицами людей, пришедших пообедать. Один из посетителей успел заснять эту девушку, а позже загрузил снимок в Сеть.

- Противно уже смотреть... тем более в общепите! - написала возмущенная сочинка.

Кто-то попытался встать на сторону полуголой девушки. Кафе, говорят, находится неподалеку от пляжа, неужто надо было ради обеда переодеваться?

Напомним, в городе-курорте на входе в магазины, кафе, рестораны, в госучреждения висят таблички, что входить в купальниках и плавках запрещено.

- Причем об этом мы предупреждаем каждое лето. И таких табличек в городе достаточно много – практически на всех соцучреждениях и заведениях общепита, - пояснили в сочинской администрации.

Но все же большинство пользователей уверены, что пора принимать меры к таким отдыхающим. Пока одни возмущенные фантазировали на тему досок позора, на которых будут публиковать фото «провинившихся» туристов. Другие предлагали ввести определенные ограничения.

- В первую очередь, это неуважение к обществу, за это надо штрафовать, - предложила одна из жительниц Сочи. - А заведения, куда они приходят, должны отказывать в обслуживании.