На Кубани стариков вызвали в суд за огромные долги перед пенсионным фондом

Несколько десятков пенсионеров Успенского района оказались должниками Пенсионного фонда. Старикам сообщили, что они получали излишнюю выплату к страховой пенсии по старости за нетрудоспособного члена семьи, и теперь должны вернуть деньги. Суммы набежали немалые – с одной из пожилых женщин потребовали 192 тысячи рублей!

Дело в том, что родственники пенсионеров уже умерли, у некоторых более восьми лет назад, а фонд продолжал ежемесячно начислять выплату. Оказалось, что просто предоставить свидетельство о смерти было не достаточно. В Пенсионном фонде считают, что люди были обязаны писать отдельное заявление о прекращении выплат.

- Действительно, на этапе начала выплат каждый из пенсионеров подписывал заявление-обязательство о том, что своевременно уведомит ПФ о «наступлении обязательств, влекущих за собой утрату права на получение надбавки на иждивенца: изменение количества иждивенцев, суммы доходов». Однако в документе не было отмечено, в какой форме надо уведомлять сотрудников, - сообщает официальный сайт депутата Госдумы Натальи Костенко.

Старики уведомляли Пенсионный фонд о смерти родственников и перестали получать пенсии на них, предполагая, что и выплата также перестанет начисляться.

В итоге ПФР обратился в суд, требуя с пенсионеров вернуть полученные суммы, многие из которых они не в состоянии выплатить.

Пожилым людям пообещали предоставить юридическую помощь и решить вопрос на уровне руководства Пенсионного фонда России.

- В сложившейся ситуации пока сложно делать однозначный вывод об обоснованности предъявленных пенсионными органами требований пенсионерам по возврату излишне выплаченных пенсионных средств, - считает член экспертного совета Госдумы, юрист Елена Фасахова.

Судебная практика показывает, что чаще всего решения выносятся в пользу граждан, если они действительно предоставляли свидетельство о смерти или другие документы в Пенсионный фонд.

- Также помните, что переплаченные средства не подлежат возврату в случае допущения счетной ошибки сотрудником ПФР. Данный факт может быть установлен как в досудебном, так и судебном порядке, к примеру, подтвержден в письме органов ПФР, - говорят юристы.