Глава Адыгеи: Модернизация энергосистемы Адыгеи повлияет на исполнение нацпроектов

Подписи под документами поставили Главы Адыгеи Мурата Кумпилов и Председателя Правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Он отметил большую инвестиционную привлекательность Адыгеи, лидирующие позиции по темпу роста инвестиций в стране, на что также указывает рост объема энергопотребления на 30% за последние пять лет.

В свою очередь Глава Адыгеи поблагодарил руководство ПАО «Россети» за эффективное сотрудничество для развития экономики республики.

В связи с этим отмечена значимость совместной деятельности и актуальность решения задач по развитию и модернизации энергетической отрасли. Эта тема также стала одной из ключевых в деловой программе Петербургского международного экономического форума.

В ходе встречи Глава Адыгеи и руководитель ПАО «Россети» достигли конкретных договоренностей по развитию электросетевого комплекса республики и подписали три соглашения, направленных на повышение качества услуг по электроснабжению промышленных и бытовых потребителей.

Стороны договорились о реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при транспорте электроэнергии, минимизировать аварийность в электросетевом комплексе, повысить доступность сетевой инфраструктуры, в том числе за счет инвестиций в 5 млрд рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения широкомасштабных учений энергетиков всего юга России.

В частности, взаимодействие «Россети» и Кабмина РА касаются вопросов расширения энергетической инфраструктуры, реконструкции 9 подстанций - в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском районах.

Внимание будет уделено и горной части республики, где для развития туризма предусматривается завершение строительства ряда энергообъектов.

Для оптимизации программ модернизации и нового строительства в сфере электроэнергетики планируется провести на базе «Россети Кубань» консолидацию энергообъектов, находящихся в настоящий момент как в собственности региона, так и отдельных коммерческих структур. Речь идёт и о консолидации электросетевого хозяйства Майкопа, повышении его надежности.

Как показывает опыт других регионов, переход на единое управление позволяет значительно повысить производственные показатели, сократить как капитальные, так и операционные издержки, внедрить передовые технологии.

Перечисленные выше шаги открывают широкие возможности для реализации в Республике Адыгея принятой в группе «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030», благодаря которой будет достигнут беспрецедентный уровень надежности, безопасности и качества электроснабжения потребителей, а, главное, обеспечены условия для расширения существующих и запуска новых производств, что создаст дополнительные рабочие места в регионе.

«Адыгея занимает первое место в стране по темпу роста инвестиций. Наблюдается и динамика увеличения энергопотребления. Поэтому мы наметили большую программу совместной с регионом деятельности. Достигнутые договоренности свидетельствуют о едином взгляде группы «Россети» и властей Республики Адыгея на важность построения новейшей инфраструктуры, позволяющей раскрыть весь социально-экономический потенциал региона и создать дополнительный комфорт для жизни местных жителей. Реализация положений подписанных сегодня соглашений создает необходимые условия для стабильного развития электросетевого комплекса, его модернизации с внедрением цифровых технологий управления и предоставления услуг высочайшего качества», - сказал Павел Ливинский.

Мурат Кумпилов также подчеркнул, что снижение энергодефицита будет способствовать исполнению национальных проектов, позволит активней привлекать инвестиции, заниматься жилищным строительством, возводить социальные объекты.

«Развитие региона сегодня опережает темпы развития энергосистемы Адыгеи. Уже сегодня большинство подстанций работают на пределе своих возможностей. Для снижения энегодефицита нам крайне важно увеличивать энергомощности. Поэтому совместная с «Россети» деятельность в рамках подписанных сегодня соглашений имеет большое значение. Во многом от реконструкции и развития энергетической инфраструктуры региона зависит рост экономики, привлечение инвестиций и благополучие жителей республики. Кроме того, благодаря консолидации энергообъектов и запланированных в Майкопе учений по снижению аварийности и технологических инцидентов мы ожидаем существенное повышение надежности энергоснабжения региона », - отметил Глава Адыгеи.