Пополнить счет без комиссии теперь можно в «БКС Брокер»

В конце весны ООО «Компания БКС» запустило акцию с интересной возможностью для начинающих инвесторов - теперь при онлайн-открытии брокерского счета его можно пополнить со счета любого банка без комиссии.

Для этого потребуется совсем немного времени и один документ - фото или скан паспорта, адрес электронной почты и номер телефона для подтверждения. Оформляется счет буквально за 5 минут. Сразу после этого пользователь может пополнить свой брокерский счет без комиссии. А дальше можно начинать инвестировать в ценные бумаги и валюту. Одновременно на сайте «БКС Брокера» проходят три акции, участвуя в которых, можно получить кешбэк до 4000 рублей и участвовать в розыгрыше 100 тысяч рублей.

- Новые предложения от «БКС Брокер» позволят нашим инвесторам проводить свои первые финансовые операции с максимальной выгодой. Мы стараемся поддержать клиентов на самом старте, предоставляя при этом исключительно комфортные условия инвестирования, - рассказала директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

К слову, свыше 300 000 человек выбирает ФГ БКС, в состав которой входит «БКС Брокер», в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке.