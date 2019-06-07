2019-06-07T12:14:54+03:00
Туризм

Курортный сезон еще не открыт, а людей уже тьма: пляжи Анапы забиты под завязку туристами

В этом году море прогрелось гораздо быстрее [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/marianna.shilovaФото: instagram.com/marianna.shilova
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Такого ажиотажа на пляжах анапчане не видели давно. Обычно толпы туристов приезжают в отпуск с детьми на побережье в конце июня или начале июля. Например, в прошлом году, в это время, чтобы занять место под солнцем на центральном пляже, отдыхающие вставали в пять утра. Встанешь на час позже и свободный кусочек уже не найти.

Но в 2019 году Анапу облюбовали гораздо раньше. Толпы отдыхающих буквально оккупировали центральный городской пляж. Людей так много, что даже сесть негде - многие стоят у воды. Торговцам же приходится буквально перепрыгивать через тела загорающих.

Фото: instagram.com/marianna.shilova

Фото: instagram.com/marianna.shilova

Муравейник из полуобнаженных мужчин, женщин и детей растянут на сотни метров вдоль побережья. И это при том, что курортный сезон еще не открыт! Официально это произойдет только в субботу, 8 июня.

В прошлом году в Анапе одновременно отдыхали 115 тысяч человек. Так что места, говорят в администрации, в гостиницах хватит всем.

А вот так на Центральном пляже Анапы было в конце мая. Фото: instagram.com/marianna.shilova

А вот так на Центральном пляже Анапы было в конце мая. Фото: instagram.com/marianna.shilova

Большинство людей в Анапу едут из-за песчаных пляжей, которых очень мало на других курортах Краснодарского края. К тому же это идеальное место для отдыха с детьми. Но в этом году на курорт едут еще из-за отличной погоды.

- Действительно, в Анапе сейчас жара. Высокие температуры на курорте установились давно, потому море уже хорошо прогрелось до комфортных температур. В такой воде приятно плавать, как взрослым, так и детям, - поясняют «КП» - Кубань» в администрации Анапы.

ВАЖНО!

Вода в Анапе прогрелась до 23 градусов. Такая же температура и в Туапсе. Для сравнения в Геленджике море теплее на один градус. А в Сочи чуть прохладнее - 22 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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