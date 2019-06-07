2019-06-07T13:55:18+03:00
Общество

Семилетняя девочка из Армавира завоевала титул «Мини-мисс Вселенная»

Конкурс маленьких красавиц завершился в Турции
Алиса БАУМ
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Анджелина Мкртчян Фото: youngmissuniverse.comАнджелина Мкртчян Фото: youngmissuniverse.com
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Для совсем еще юной Анджелины Мкртчян из Армавира прошедший в Турции конкурс красоты стал далеко не первым. Она уже успела стать обладательницей титулов «Мини-мисс Армавира», «Маленькая мисс Россия — 2019» и «Маленькая мисс Москвы».

Родители Анджелины говорят, что не планировали строить модельную карьеру дочери, но уже в первом конкурсе грации, пятилетняя девочка просто очаровала жюри. Тогда ее фотографии отправили в Москву на следующий конкурс – и снова успех! В столице Анджелина познакомилась с Вячеславом Зайцевым и не просто посетила его Дом моды, а стала моделью в показе новой коллекции знаменитого кутюрье.

Анджелина Мкртчян и Вячеслав Зайцев

Анджелина Мкртчян и Вячеслав Зайцев

Успехи на подиуме никак не отразились на учебе малышки. Первоклассница учится только на пятерки и уже обзавелась множеством друзей не только в школе, но и по всей России, с которыми познакомилась в столице.

А недавно семилетняя девочка пополнила свою коллекцию короной «Мини-мисс Вселенная». Конкурс красоты недавно завершился в Турции. В нем приняли участие дети из 30 стран мира.

Почетное жюри, одобренное самим Пьером Карденом, высоко оценило образы, представленные Анджелиной – ее народный костюм, спортивную одежду и, конечно, вечернее платье, усыпанное блестками. Несмотря на большой опыт участия в конкурсах красоты, маленькая красотка признается, что очень волновалась перед каждым выходом.

- Очень переживала, но хотела победить. Я так рада, когда узнала, что получила гран-при сразу побежала к маме, - говорит девочка.

Мария Мкртчян, мама Анджелины, рассказала, что путь к этой победе был непрост. На пути к залу семья ненадолго застряла в лифте, а перед выходом на сцену порвалось платье, которое зашивали прямо на ходу.

Теперь Анджелина появится на обложке одного из глянцевых журналов, а впереди у девочки еще несколько конкурсов красоты и поездка в замок к Пьеру Кардену во Францию. Через год красавицы планирует побороться за победу на «Мисс Мира» в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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