2019-06-07T15:30:03+03:00
Общество

Как изменился кот Мостик с начала стройки Крымского моста

Пользователи соцсетей выложили фотографии до и после
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Типичный СочиФОТО: Типичный Сочи
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В этом году коту Мостику исполнится 4 года. Еще котенком в 2015 году его подобрали в Тамани охранники стройки. С тех пор он стал контролером – то со строителями в машине ездит, то наблюдает за установкой свай с высоты. Коту завели аккаунты в соцсетях, куда добавились десятки тысяч подписчиков. Питомец живет на контрольно-пропускном пункте на въезде на стройплощадку. Недавно пользователи соцсетей решили вспомнить, как выглядел кот, которого подобрали возле стройки. Судя по фото, Мостик изрядно поправился.

Таким кот был до встречи со строителями\ФОТО: инстаграм cat_the_most

Таким кот был до встречи со строителями\ФОТО: инстаграм cat_the_most

Всеми виной креветочно-пельменно-блинная диета, которую помогают соблюдать питомцу строители Крымского моста.

ФОТО: инстаграм cat_the_most

ФОТО: инстаграм cat_the_most

Пользователи в соцсетях говорят, что теперь кот стал похож на депутата.

ФОТО: инстаграм cat_the_most

ФОТО: инстаграм cat_the_most

Креветки это любимое лакомство кота.

ФОТО: инстаграм cat_the_most

ФОТО: инстаграм cat_the_most

Блины, креветки и пельмени основной рацион котика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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