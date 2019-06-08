В Лоо на директора пансионата напал йоркширский терьер

31 мая певица Алина Ростовская отдыхала на пляже в Лоо с йоркширский терьером Гуччи. В это же время мимо пробегал директор пансионата «Сокол» Владимир Стрельцов. По словам хозяйки собаки, он схватил горстку гальки и ударил Гуччи, животное испугалось и убежало в лес. Алина Ростовская написала заявление в полицию и считает этот случай живодерством.

Пес накинулся на мужчину\ФОТО: Алина Ростовкая

- Мы отдыхали на пляже, никого не трогали, собака была на поводке и с ошейником, - рассказывает Алина. – Я решила искупаться, закопала поводок Гуччи под несколькими камнями. Собака маленькая, ее не обязательно привязывать к столбу. В это же время пробегал Владимир Стрельцов, директор пансионата «Сокол». Он взял гальку и ударил Гуччи. Собака так испугалась, что вырвала поводок из-под камней и умчалась в лес. Я выбежала на берег и стала выяснять, почему мужчина решил напасть на моего питомца. Он сказал, что якобы собака цапнула его за ногу, а тот отмахнулся. Это ж как надо было отмахнуться, если я собаку 5 дней искала в округе? Хорошо, что местная детвора мне помогла прочесать горы. Гуччи зацепилась поводком за куст и все это время сидела без еды и воды. Сейчас с ней все хорошо, но просто так я не намерена это оставлять. Написала заявление в полицию по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

В распоряжении «Комсомольской правды» Краснодар» оказались показания Владимира Стрельцова. В них он написал, каждое утро бегает вдоль моря для поддержания здоровья. 31 мая он снова устроил пробежку, и к нему сзади подбежала маленькая собака с красивым бантом. Питомец цапнул его за правую ногу. В этот момент от неожиданности и легкого испуга ногой пнул камни в сторону собаки. Питомца не бил и гальку не кидал. Когда камни полетели в пса, он сразу убежал неизвестно куда. После этого я искупался в море и ушел домой.

Полиция продолжает проверку.