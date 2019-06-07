2019-06-07T19:01:08+03:00
Происшествия

На Кубани у мужчины улетел попугай, его нашли и требуют выкуп

Хозяин выложил объявление о пропаже в соцсетях, а на него откликнулись злоумышленники
Андрей ГОРЕЛОВ
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Попугай Шурик улетел 28 мая\ФОТО: Андрей КовалевПопугай Шурик улетел 28 мая\ФОТО: Андрей Ковалев
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Попугай породы корелла улетел из дома 29 мая, когда Андрей Ковалев выходил на улицу из своего дома в Дагомысе. Пернатому по кличке Шурик был один год. Мужчина выложил объявление в соцсети. На него откликнулись мошенники и потребовали выкуп.

- Я выложил объявление в соцсети, на следующий день мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что нашли попугая, - рассказывает Андрей Ковалев. – Требовали выкуп 3000 рублей. Мы с женой согласились. Она поехала на место встречи возле Сбербанка, чтобы на месте снять деньги и отдать мошенникам. В назначенное время никто не приехал. Затем я позвонил этому парню и спросил, что происходит. Тот сказал, чтобы ему сначала перевели деньги, а потом будет попугай. Я не согласился, сначала стулья, потом деньги. Парень кинул трубку. С тех пор он не отвечает. Потом я позвонил в полицию и рассказал об этом случае, чтобы его задержали за попытку мошенничества. Продолжаем надеяться, что попугая все-таки найдут.

Приметы:

Желтый, с серыми пятнами на крыльях, с красными щечками, желтым хохолком.

Попугай ручной, но чужих людей опасается. Можно приманить зерном, семечками или зеркалом

Если нашли, звоните: 8-918-202-31-96.

За возвращение попугая вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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