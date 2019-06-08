Появилось видео жесткой посадки Як-52 в Краснодарском крае

Самолет принадлежит местному аэроклубу. Фото: ЮСУТ РФ

Следственный комитет на транспорте начал проверку по поводу жесткой посадки легкомоторного самолета Як-52 в Краснодарском крае сегодня, 8 июня. Сообщение о происшествии поступило в единую диспетчерскую службу Новокубанского района. В хутор Фортштадт выехали экстренные службы.

Фото: ЮСУТ РФ

- Погибших нет, - сообщили в ЮСУТ РФ. - Но двое пострадавших получили серьезные травмы. Начала проверка.

Позже стало в ведомстве уточнили, что на борту самолета находился один пилот 1972 года рождения. Он житель Абинска, небольшого городка в 100 километрах от столицы Кубани.

У мужчины сломаны ребра и ушибы. Он пояснил следователям, что у воздушной машины внезапно отказал двигатель.

Фото: ЮСУТ РФ

Самолет принадлежит некоммерческому аэроклубу имени Балуева.

Расследование воздушного происшествия продолжается. Следователи говорят, что о результатах его сообщат позднее.