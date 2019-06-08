Появилось видео жесткой посадки Як-52 в Краснодарском крае
На Кубани произошло ЧП с легкомоторным самолетом. Видео: ЮСУТ РФ.! другой источник
Самолет принадлежит местному аэроклубу. Фото: ЮСУТ РФ
Следственный комитет на транспорте начал проверку по поводу жесткой посадки легкомоторного самолета Як-52 в Краснодарском крае сегодня, 8 июня. Сообщение о происшествии поступило в единую диспетчерскую службу Новокубанского района. В хутор Фортштадт выехали экстренные службы.
Фото: ЮСУТ РФ
- Погибших нет, - сообщили в ЮСУТ РФ. - Но двое пострадавших получили серьезные травмы. Начала проверка.
Позже стало в ведомстве уточнили, что на борту самолета находился один пилот 1972 года рождения. Он житель Абинска, небольшого городка в 100 километрах от столицы Кубани.
У мужчины сломаны ребра и ушибы. Он пояснил следователям, что у воздушной машины внезапно отказал двигатель.
Фото: ЮСУТ РФ
Самолет принадлежит некоммерческому аэроклубу имени Балуева.
Расследование воздушного происшествия продолжается. Следователи говорят, что о результатах его сообщат позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU