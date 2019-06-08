2019-06-08T18:45:34+03:00
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«После клетки мне ничего не страшно»: Волочкова впервые в жизни прокатилась на чертовом колесе в Анапе

Балерина сказала, что боится высоты. Но на рискованный номер решилась [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Анастасия через пару часов взметнет над Анапой в клетке. Фото: эксклюзив "КП"- Кубань"Анастасия через пару часов взметнет над Анапой в клетке. Фото: эксклюзив "КП"- Кубань"Фото: Варвара ДЫМ
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Мастерица шпагатов, балерина Анастасия Волочкова решилась на первую в своей жизни поездку на чертовом колесе в Анапе. С замиранием сердца она села в остекленную кабинку аттракциона и воспарила над курортом.

- После клетки мне ничего не страшно, - заявила своим спутникам Настя. Правда, при этих словах еще крепче схватилась за поручень.

Напротив медленно ползущего ввысь колеса в этот момент резко сорвались вниз посетители другого аттракциона.

Анастасия Волочкова прокатилась на чертовом колесе в Анапе. Видео: эксклюзив "КП" - Кубань".Варвара ДЫМ

- Ой, главное, чтобы моя клетка так не полетела во время выступления, - испугалась балерина.

Сегодня, 8 июня, Анастасия Волочкова выйдет на сцену Театральной площади в Анапе, где прямо в эти часы стартует курортный сезон. После скандала с ее выступлением на открытии курортного сезона, она решила не обижаться на чиновников, а порадовать поклонников своим творчеством. Все-таки для них танцует и поет.

По такому случаю и позвали балерину (и даже собирались выделить на ее выступление 600 тысяч рублей из муниципального бюджета), а потом мэр Анапы заявил, что за Волочкову платить не будет и отказал приме в визите.

Сама же Анастасия Волочкова в интервью "Комсомолке" рассказывала, что собиралась приехать в Анапу за свой счет, что о деньгах, тем более о бюджетных, речь даже не шла. К тому же на следующий день после открытия сезона в Городском театре Анапы был запланирован ее спектакль, который королева шпагатов поставила вместе с цирковым режиссером Николаев Челноковым. Билеты на шоу "Балерина и клоун" уже даже были в продаже.

А когда шумиха в СМИ улеглась, в мэрии города сообщили, что Анастасия Волочкова все-таки приедет на курорт и выступит перед зрителями.

В аэропорту Анапы, куда Настя прилетела прямым рейсом из Москвы, балерину встречали с огромным букетом ее любимых белых роз. А вчера,7 июня, за репетицией ее новой программы наблюдали десятки поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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