В Сочи столкнулись два автобуса: пострадали 26 человек

Сегодня 9 июня 2019 года в Сочи произошло ДТП с участием двух автобусов. По уточненным данным, автобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 18 пассажиров, следовал из Олимпийского парка. При выезде со второстепенной дороги на главную его водитель нарушил правила , не уступил дорогу автобусу Yutong с 20 пассажирами. В итоге произошло столкновение, из-за которого одна из машин перевернулась.

- В результате ДТП пострадали 26 человек, в том числе трое детей. На место происшествия прибыли 19 бригад скорой помощи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Всех пострадавших доставили в больницы Сочи, состояние детей удовлетворительное. Один из потерпевших находится в операционном отделении Адлерской больнице. В Сочинскую горбольницу поступили 18 человек, двое из них - в операционном отделении.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.