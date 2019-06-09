2019-06-09T14:00:01+03:00
Происшествия

На месте ДТП в Сочи, в котором пострадали 26 человек, работают следователи

Очевидцы публикуют видео с места происшествия
Максим ОСОКИН
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Фото: vk.com/incident_sochiФото: vk.com/incident_sochi
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В Сети появилось видео с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В результате столкновения машин марки Yutong и Mercedes, немецкий автобус опрокинулся на бок. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение. Также здесь присутствуют медицинские сотрудники, спасатели и следователи.

- Части пострадавших медицинскую помощь оказали прибывшие на место сотрудники бригад скорой. Остальные госпитализированы. По словам главврачей двух больниц курорта, куда доставили потерпевших, угрозы для их жизни нет, они находятся под наблюдением, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

В Сочи столкнулись 2 автобуса.

ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло сегодня 9 июня 2019 года. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 18 человек, следовал из Олимпийского парка в горный кластер. На перекрестке он грубо нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу Yutong с 20 пассажирами и допустил столкновение.

- В результате происшествия пострадали 26 человек, трое из них дети. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нуждающимся первую медпомощь оказали на месте, а затем доставили в больницы курорта: Адлерскую и Сочинскую городскую. Троим пострадавшим понадобилась хирургическая помощь, - добавили в администрации курорта.

Стало известно, что Ространснадзор, что организует проверку перевозчиков которые осуществляли перевозку пассажиров.

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, - Сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Свою проверку проведут и сотрудники прокуратуры Краснодарского края, рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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