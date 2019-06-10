2019-06-10T13:36:41+03:00
Общество

«Мы на курорте, что неприличного?!»: в Сочи очередная бесстыдница прошлась по городу в ленточках вместо белья

Жители курорта продолжают пополнять фото- и видеотеку туристов в одних трусах
Ева Мур@kp_kuban
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Голые барышни не знают стеснения. Фото: скриншот видео typicalkrdГолые барышни не знают стеснения. Фото: скриншот видео typicalkrd
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По городам-курортам Краснодарского края двинулись оголенные тела. Что ни день, то новая бесстыдница в кадре.

- Скоро, наверное, вообще голышом будут ходить, - предвидят сочинцы в соцсетях. - К чему стеснятся?!

Действительно, очередное «почетное» место сезона 2019 заняла парочка, которая решила прогуляться по набережной Сочи в неглиже. И если голым мужским торсом здесь уж точно уже никого не удивишь, то врезающиеся в тело ленточки — пока продолжают оскорблять взоры горожан.

- Почему у нас нельзя применить такие меры, как в Дубае? - продолжают рассуждать в соцсетях сочинцы. - Там никогда не увидешь голую пятую точку. При этом, несмотря на особый пляжный дресс-код, популярности курорты не теряют. А у нас боятся ненароком обидеть бескультурного гостя.

А между тем, мэрия Геленджика каждое лето рекомендует жильцам и гостям города не ходить в общественных местах с голым торсом и в купальниках.

В Сочи по набережной гуляют полуголые туристы.соцсети

- Запретить не имеем права, только просить и рекомендовать, - говорят в администрации курорта. - Мы часто публикуем объявления, что не следует на центральных улицах, в кафе, магазинах, общественном транспорте ходить в купальниках. И даже наклеили везде соответствующие таблички. Но судя по всему, мало кто читает их.

А в Сочи на входе в магазины, кафе, рестораны, в госучреждения висят таблички, что входить в купальниках и плавках запрещено.

- Причем об этом мы предупреждаем каждое лето. И таких табличек в городе достаточно много – практически на всех соцучреждениях и заведениях общепита, - пояснили в сочинской администрации.

Но то ли таблички никто не читает, то ли уважать других у нас по-прежнему не научились.

Более того, в прошлом году сами жители Геленджика изобрели смешную игру «Убить голопузика», где праздно разгуливающего в исподнем компьютерного туриста предлагалось крепко шлепнуть. Авторы рассчитывали, что такой нестандартный менторский метод приведет к результатам. Но пока городские пляжи только открыли свои двери в новом сезоне, а «голопузиков» по-прежнему хоть отбавляй.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Вместо купальника - одни ниточки: в Геленджике полуголая девушка на каблуках разгуливала по набережной

Даму с аппетитными формами сняли на видео и выложили в сеть (подробнее)

«Сидишь, кофе пьешь, а тут баба в трусах!»: полуголая девушка в кафе взбесила сочинцев

Жители курорта предлагают штрафовать туристов без одежды [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

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