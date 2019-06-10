К шоу «Баронеты» в Сочи Гия Эрадзе готовился год

Улицы курортного города сейчас пестрят яркими афишами, которые приглашают зрителей на феерическое представление мирового уровня. На шоу Гии Эрадзе «Баронеты».

Это шоу уже посмотрели более 3 миллионов человек в 25 городах, но в Сочи для жителей и многочисленных гостей города-курорта будет представлена уникальная программа. А специально подготовленные номера впервые будут показаны на манеже Сочинского цирка. Один из них – уникальный номер «Золотые рыбки», который для гастролей на курорте готовился целый год. Вместе с артистами в удивительных костюмах морских животных зрительный зал на время погрузится в мир морских просторов.

Шоу ""Баронеты"

В этой программе, как и в каждом шоу цирка Гии Эрадзе, будет участвовать колоссальное количество животных. А на манеже зрители увидят аттракцион с большой группой тигров, медведей на лошадях, большой восточный номер с верблюдами, а также конный аттракцион, завоевавший золото в Монте-Карло в январе этого года. Сам коллектив цирка впервые за 43 года существования самого престижного циркового фестиваля в Монако, получил «Золотого клоуна». После этой победы Гии Эрадзе было предложено стать режиссером будущего фестиваля.

В шоу «Баронеты» принимает участие, по традиции, и огромное число титулованных артистов. Если их посадить в зрительном зале, они займут целый сектор. А Королевский цирк Гии Эрадзе всегда отличался масштабностью, ведь его руководитель уверен, что манеж должен быть полон артистов.

Также специально для гастролей в Сочи в программу «Баронеты» вошел редчайший воздушный номер «Журавли» под руководством внука основателя номера и педагога Гии Эрадзе Виля Головко. После того, как легендарный воздушный полет увидят зрители под куполом Сочинского цирка, его покажут на представлении 16 сентября в Москве, посвященном 100-летнему юбилею, который в этом году отмечает отечественный цирк.

Шоу ""Баронеты"

На шоу, продолжительностью почти 3 часа, не будет скучно и даже самым маленьким зрителям. В этом году развлекать детей и взрослых будут заслуженные артисты РФ, клоунский дуэт Лада и Александр Сарнацкие. И, конечно, это далеко не все. Но зачем рассказывать, если можно посмотреть незабываемое шоу своими глазами?

- Пока я есть, я всегда буду привозить в Сочи большие, современные, профессиональные коллективы экстра-класса, - сказал Гия Эрадзе, у которого в планах дать сочинскому цирку имя Мстислава Запашного, в честь которого на территории Сочинского цирка открыт музей.

Шоу "Баронеты"

Адрес: г. Сочи, ул. Депутатская, д. 8

Стоимость билетов: 900-3000 руб.

Расписание представлений: каждые субботу и воскресенье с 8 июня по 25 августа.