День России 12 июня 2019 в Краснодаре: флешмоб, фестиваль народной песни и концерт

День России в Краснодаре 12 июня 2019 года отметят фестивалями, концертами и флешмобом. Организаторы обещают - интересно будет и взрослым, и детям. Чтобы вам не потеряться во всем многообразии, «Комсомолка» публикует подробную афишу по праздничным площадкам.

Основные мероприятия, посвященные государственному празднику, состоятся на Главной городской площади.

- В течение дня по всей Кубани будет организован бесплатный вход в исторические, краеведческие и художественные музеи, в кубанской столице - в исторический парк «Россия - моя история», - сообщили организаторы.

В 10:00 в Краснодаре начнется общекраевой флэшмоб «Я люблю Россию». На Главной городской площади соберутся более 500 человек одновременно и развернут огромный Флаг страны.

А в 10:30 в Городском Саду пройдет городской фестиваль народной песни «Цвети и пой, кубанская столица».

- Детские коллективы исполнят народные песни. Планируется, что на сцену выйдут более 200 человек, - рассказали в администрации Краснодара. - В течение дня концертные программы, посвященные государственному празднику, пройдут во всех парках и скверах краевой столицы.

Большой концерт ко Дню России начнется в 18:00 на Главной городской площади. С 17:30 начнет выступление кубанский духовой оркестр. Затем молодым людям, достигшим 14-летия, торжественно вручат паспорта.

Перед гостями праздника выступят артисты творческих коллективов Кубани и звезды российской эстрады. Хэдлайнерами праздника станут рэп-исполнители Тима Белорусских и PLC. Их выступление начнется в 18:00.

В 21:00 небо над площадью озарит красочный фейерверк.

КСТАТИ

В День России 12 июня в центре Краснодара ограничат движение

Гуляния на Главной городской площади внесут коррективы в движение транспорта. Перекроют сразу несколько улиц: Красную (от Калинина до Длинной), Буденного (от Митрофана Седина до Рашпилевской), Красноармейскую (от Пашковской до Кузнечной), Длинную (от Рашпилевской до Коммунаров).

- Ограничения движения транспорта вводятся для обеспечения безопасности горожан, которые посетят праздник, - сообщили в городской администрации.

В местах перекрытий установят временные дорожные знаки и ограждения.

КАК ПОГОДКА

По прогнозам синоптиков, в Краснодаре День России будет солнечным, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов. Ветер ожидается слабый - около 4 метров в секунду.