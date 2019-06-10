2019-06-10T16:30:05+03:00
Происшествия

В Новороссийске мошенники просят деньги за перевод ребенка в другой детский сад

За услугу, которую можно сделать бесплатно, они просят 13 000 рублей
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Михаил ФРОЛОВФОТО: Михаил ФРОЛОВ
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Недавно в управление образования Новороссийска обратилась молодая семья. Мать сообщила, что в городе орудуют мошенники, которые просят деньги за перевод ребенка в другой детский садик. Якобы они попались на уловку и отдали им за услугу 13 тысяч рублей. Хотя на самом деле это можно сделать бесплатно в любом управлении образования.

- Эта семья живет в южном районе города, - говорит замначальника по дошкольному образованию Евгения Дрюмя. – Их ребенку полтора года, поэтому им порекомендовали пойти в специализированный детсад. Таких учреждений у нас в городе 2, оба находятся в центре. Потом родители передумали и захотели устроить ребенка в обычный садик неподалеку от дома. Сделать это мы не могли, так как это учреждение не предназначено для таких маленьких детей. И они решили пойти обходным путем. Мама написала у себя на страничке в соцсетях, что готова поменяться с кем-нибудь путевкой. Так на нее вышли мошенники и убедили ее, что даже такого малыша можно устроить в муниципальный детсад. Это, конечно же, неправда. Именно сейчас управление образование как раз выдает путевки в детсады (это правда) и злоумышленники знали, как и когда действовать.

Обманщики предложили матери устроить ребенка за 13 тысяч рублей. Мол, столько денег нужно для оформления документов и через несколько дней получите путевку в садик. Родители перевели деньги, а преступники удалили все аккаунты в соцсетях и скрылись. Семья обратилась в полицию.

- На самом деле написать заявление о переводе в другой садик можно бесплатно и в любом управлении образования, - продолжает Евгения Дрюмя. – Для этого возьмите только паспорта. Данные ребенка у нас есть в базе. Но не всегда мы можем сделать перевод. Если садик заполнен, то предложим выбор из нескольких неподалеку или ближайший, где есть место. Чтобы не остаться без места в детском саду, просим родителей вставать на учет заранее в 5 дошкольных учреждений. Тогда вероятность, что вам дадут путевку выше, если это делать спонтанно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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