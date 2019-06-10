«Одни предложили деньги за победу, другие за поражение»: эксперт прокомментировал отстранение от работы гендиректора ФК «Урожай» и тренера ФК «Черноморец»

Скандал в ПФЛ (Профессиональная футбольная лига, 2 дивизион) начался 13 мая, когда новороссийский «Черноморец» проиграл «Чайке» 3:1. После этого гендиректор ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко написал у себя в Инстаграме, что сомневается в честности поединка. Якобы «Черноморец» за 4 игры до матча с «Чайкой» не пропустил ни одного мяча и три пропущенных гола выглядят подозрительно. Так Градиленко намекал на договорной матч. Ведь ФК «Урожай» боролся с «Чайкой» за выход в ФНЛ (1 дивизион), куда может попасть команда, занявшая 1 место во втором дивизионе. Затем «Черноморец» и «Чайка» опровергли все обвинения в договорняке, а КДК РФС начал расследование и недавно объявил о его итогах.

- За оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча - запретить гендиректору ФК «Урожай» Дмитрию Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность 1 год, - сообщает сайт РФС. – Такое же наказание понесет главный тренер ФК «Черноморец» Хазрет Дышеков. Трем защитникам «Черноморца» Станиславу Резникову, Ивану Юдину и Анатолию Пуляеву за оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча наложить запрет на любую связанную с футболом деятельность на 3 года. Мы направили заявление в МВД и провели собственное расследование. Для этого посмотрели видеозапись матча и пришли к выводу, что матч был договорным.

Хазрет Дышеков тоже отстранен от футбола на год\ФОТО: ФК "Черноморец"

По данным источника «КП»-Кубань», гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко только предложил ФК «Черноморец» 500 тысяч рублей как призовые в случае победы над единственным конкурентом за выход в ФНЛ ФК «Чайка». По его словам, еще в советское время не стеснялись так стимулировать команды, чтобы отобрать очки у конкурентов в решающих играх, где решалась судьба чемпионства. Проблема Градиленко в том, что он делал это сам, а не через посредников. Деньги не передал, но и за попытку его отстранили от работы.

Анатолий Пуляев тоже отстранен от футбола на 3 года\ФОТО: ФК "Черноморец"

- На самом деле договорные матчи процветают в ФНЛ, но для ПФЛ этот нонсенс, - сообщает источник, близкий к футбольным кругам. – Когда Градиленко только предложил 500 тысяч за победу над ФК «Чайка», об этот тут же кто-то узнал и предложил игрокам «Черноморца» 2 млн рублей за слив матча. Получается, одни предложили деньги за поражение, другие за победу.

Иван Юдин играл за "Черноморец" с 2013 года\ФОТО: ФК "Черноморец"

Решение КДК о дисквалификации легенды и тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова показалось неожиданным для новороссийской команды.

- В связи с неожиданным решением КДК РФС по матчу «Чайка» - «Черноморец», в ближайшие дни будет созван совет директоров футбольного клуба, на котором будут рассмотрены соответствующие вопросы, - сообщает пресс-служба ФК «Черноморец». – От других комментариев отказываемся.

Станислав Резников играл за "Черноморец" с 2017 года\ФОТО: ФК "Черноморец"

Официальное ответил на решение КДК и ФК «Чайка».

- Наш клуб представил результаты внутренней проверки. Должностные лица команды прошли проверку на полиграфе, которая подтвердила, что никто из них не предлагал никакого вознаграждения футболистам, тренерам и должностным лицам ФК «Черноморец», - сообщает пресс-служба ФК «Чайка». - Мы действовали открыто и предоставляли всю информацию с обстоятельствами проведения матча, в том числеи полиции.

Решение о дисквалификации Дмитрия Градиленко ФК «Урожай» не комментирует. По сведениям источников «КП»-Кубань», у них неделю назад уволился пресс-аташе, а на телефонные звонки в команде не отвечают.