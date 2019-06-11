Сбитая пьяным полицейским в Сочи девушка: «Мы переходили дорогу, соблюдая все правила!»

Авария произошла на Курортном проспекте города накануне вечером. Полицейский за рулем Toyota Mark X, которая принадлежит его родственнику, ехал в сторону улицы Воровского.

- Приближаясь к не регулируемому пешеходному переходу, водитель не снизил скорость и не уступил дорогу двум 16-летним девушкам, переходящим проезжую часть, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В результате водитель сбил пешеходов. Одна из девушек разбила лоб, вторая также получила травмы. Их доставили в больницу.

- Мы переходили дорогу, соблюдая правила, - рассказывает одна из пострадавших девушек. - Всего там две полосы, разностороннее движение. С обеих сторон остановились машины, пропуская нас. Поэтому мы имели полное право пройти. Машина, которая нас сбила, ехала не по полосе. Либо свернула, либо пыталась обогнать.

После ДТП полицейский с места происшествия скрылся. Однако вскоре его нашли и направили на медицинское освидетельствование. Оказалось, что за руль правоохранитель сел пьяным.

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки, - добавляют в ведомстве. - Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714139" frameborder="0"></iframe> ДТП в Сочи на Курортном проспекте Видео: instagram.com/chp_sochi.

Cлужебную проверку в отношении сотрудника полиции УВД по Сочи проводят и в краевом главке.