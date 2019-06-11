Календарь и расписание матчей ФК «Краснодар» в сезоне 2019/20
Футболисты «Краснодара» уже вышли из отпуска и приступили к тренировкам. Обладатели бронзовых медалей РПЛ в новом сезоне впервые сыграют в Лиге Чемпионов и начнут свой путь с третьего отборочного раунда. Кроме того, «горожане» поборются за Кубок России и медали чемпионата России.
Первый матч нового сезона «Краснодар» проведет 14 июля. В этот день «быки» на выезде сыграют с грозненским «Ахматом». Первая домашняя встреча в премьер-лиге запланирована на 28 июля – «Краснодар» примет дебютанта элитного дивизиона «Сочи». 31 июля южане узнают своего соперника по третьему отборочному раунду Лиги Чемпионов.
Расписание матчей ФК «Краснодар» в сезоне 2019/20
14 июля. 1-й тур. Ахмат - Краснодар
21 Июля. 2-й тур. Уфа – Краснодар
22 июля. Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов
28 июля. 3-й тур. Краснодар - Сочи
4 августа. 4-й тур. Зенит - Краснодар
7 августа: третий отборочный раунд Лиги Чемпионов, первый матч
11 августа. 5-й тур. Краснодар – Рубин
13 августа: третий отборочный раунд Лиги Чемпионов, ответный матч
18 августа. 6-й тур. Тамбов – Краснодар
25 августа. 7-й тур. Краснодар - Локомотив
1 сентября. 8-й тур. Урал - Краснодар
15 сентября. 9-й тур. Краснодар – Крылья Советов
22 сентября. 10-й тур. ЦСКА - Краснодар
25-26 сентября. 1/16 Кубка России
29 сентября. 11-й тур. Краснодар – Арсенал
6 октября. 12-й тур. Краснодар – Спартак
20 октября. 13-й тур. Динамо – Краснодар
27 октября. 14-й тур. Краснодар – Оренбург
3 ноября. 15-й тур. Краснодар - Ростов
10 ноября. 16-й тур. Локомотив – Краснодар
24 ноября. 17-й тур. Арсенал – Краснодар
1 декабря. 18-й тур. Краснодар - Тамбов
8 декабря. 19-й тур. Краснодар - ЦСКА
1 марта. 20-й тур. Краснодар - Уфа
8 марта. 21-й тур. Спартак – Краснодар
15 марта. 22-й тур. Сочи – Краснодар
22 марта. 23-й тур. Краснодар - Динамо
5 апреля. 24-й тур. Оренбург - Краснодар
12 апреля. 25-й тур. Ростов - Краснодар
19 апреля. 26-й тур. Краснодар - Зенит
26 апреля. 27-й тур. Рубин - Краснодар
3 мая. 28-й тур. Краснодар - Урал
10 мая. 29-й тур. Крылья Советов - Краснодар
17 мая. 30-й тур. Краснодар – Ахмат
ИСТОЧНИК KP.RU
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