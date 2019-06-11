Календарь и расписание матчей ФК «Краснодар» в сезоне 2019/20

Футболисты «Краснодара» уже вышли из отпуска и приступили к тренировкам. Обладатели бронзовых медалей РПЛ в новом сезоне впервые сыграют в Лиге Чемпионов и начнут свой путь с третьего отборочного раунда. Кроме того, «горожане» поборются за Кубок России и медали чемпионата России.

Первый матч нового сезона «Краснодар» проведет 14 июля. В этот день «быки» на выезде сыграют с грозненским «Ахматом». Первая домашняя встреча в премьер-лиге запланирована на 28 июля – «Краснодар» примет дебютанта элитного дивизиона «Сочи». 31 июля южане узнают своего соперника по третьему отборочному раунду Лиги Чемпионов.

Расписание матчей ФК «Краснодар» в сезоне 2019/20

14 июля. 1-й тур. Ахмат - Краснодар

21 Июля. 2-й тур. Уфа – Краснодар

22 июля. Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов

28 июля. 3-й тур. Краснодар - Сочи

4 августа. 4-й тур. Зенит - Краснодар

7 августа: третий отборочный раунд Лиги Чемпионов, первый матч

11 августа. 5-й тур. Краснодар – Рубин

13 августа: третий отборочный раунд Лиги Чемпионов, ответный матч

18 августа. 6-й тур. Тамбов – Краснодар

25 августа. 7-й тур. Краснодар - Локомотив

1 сентября. 8-й тур. Урал - Краснодар

15 сентября. 9-й тур. Краснодар – Крылья Советов

22 сентября. 10-й тур. ЦСКА - Краснодар

25-26 сентября. 1/16 Кубка России

29 сентября. 11-й тур. Краснодар – Арсенал

6 октября. 12-й тур. Краснодар – Спартак

20 октября. 13-й тур. Динамо – Краснодар

27 октября. 14-й тур. Краснодар – Оренбург

3 ноября. 15-й тур. Краснодар - Ростов

10 ноября. 16-й тур. Локомотив – Краснодар

24 ноября. 17-й тур. Арсенал – Краснодар

1 декабря. 18-й тур. Краснодар - Тамбов

8 декабря. 19-й тур. Краснодар - ЦСКА

1 марта. 20-й тур. Краснодар - Уфа

8 марта. 21-й тур. Спартак – Краснодар

15 марта. 22-й тур. Сочи – Краснодар

22 марта. 23-й тур. Краснодар - Динамо

5 апреля. 24-й тур. Оренбург - Краснодар

12 апреля. 25-й тур. Ростов - Краснодар

19 апреля. 26-й тур. Краснодар - Зенит

26 апреля. 27-й тур. Рубин - Краснодар

3 мая. 28-й тур. Краснодар - Урал

10 мая. 29-й тур. Крылья Советов - Краснодар

17 мая. 30-й тур. Краснодар – Ахмат