2019-06-11T13:36:33+03:00
Общество

На Кубани подорожает вывоз мусора

Это связано с реформой, которую перенесли на 2020 год
Андрей ГОРЕЛОВ
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Такие свалки мусора можно увидеть не только в пригородах крайцентраТакие свалки мусора можно увидеть не только в пригородах крайцентраФото: Андрей ГОРЕЛОВ
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Жители пригорода Краснодара стали жаловаться на горы мусора, которые перестали вывозить с площадок. Такая проблема коснулась поселков Знаменский, Новознаменский, Пашковский и хутора Ленина. Если в 2018 году мусорные компании собирали все отходы с площадок, то с 2019-го правительство обязало их собирать отходы только из контейнеров, а за утилизацию остального мусора не закрепили ответственных. При разработке закона власти ошиблись, поэтому в крае теперь можно чаще увидеть свалки крупногабартиных отходов. Позже пробел в реформе устранили, с 2020 года за утилизацию строительного мусора, мебели и бытовой техники отвечают физлица. А за порядком на площадке бдят управляющая компания или собственник участка, где выкидывают отходы.

- Чтобы избежать резкого роста тарифов на вывоз мусора, губернатор Кубани поручил перенести реформу на год – с 1 января 2020 года, - рассказывает замначальника отдела обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ТЭК и ЖКХ края Евгения Дудко. – В 2019 году мы занимаемся подготовкой к изменениям. В среднем в России вывоз мусора на одного человека стоит 120 рублей, у нас в крае сейчас от 70 до 90 рублей. Чтобы избежать инфляции на Кубани в 1,5-2 раза, мы разработали план, который сдержит цены, но все равно тариф вырастет в среднем на 20 %.

Для этого власти до конца лета разделят край на 3 зоны вместо планируемых 11, где будут работать операторы по вывозу мусора на полигоны. Еще обустроят дополнительно 30 полигонов. Сейчас их в крае 14, остальные нелегальные, которые до 2018 года работали еще по советским документам. Принадлежат такие полигоны частникам, они предлагали местным мусороуборочным компаниям тарифы за сброс отходов ниже рынка по 20-30 рублей. Этим активно пользовались и муниципалитеты, потому что в принципе деятельность по вывозу отходов не лицензировали в России, это не считалось противозаконным. Раньше достаточно было купить мусороуборочную машину и можно работать, но с 2019 года лавочку прикрыли. Теперь техника должна соответствовать нормативам перевозки и оператор обязан подписывать договор только с лицензированным полигоном, которые сейчас обязывают работать легально.

- Если владелец предприятия откажется работать легально, то он в принципе не сможет вести бизнес, его будут штрафовать до тех пор, пока он не начнет соблюдать правила или обанкротится, - продолжает Евгения Дудко. – На таких предприятиях мусор сортируют и перепродают на заводы с фабриками как дешевое сырье, а налоги не платят. Отходы непригодные для использования хоронят в земле. Если к 14 легальным полигонам присоединится 30, то в каждом районе Кубани будет своя мусорная площадка. Раньше из Горячего Ключа возили отходы в Белореченский район. Из-за этого тариф на вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) был выше, чем в районах со своим полигоном за счет увеличения стоимости доставки. Благодаря снижению трат на перевозки у нас в крае тариф подскочит не на 100, а на 20 процентов.

Нелегальных операторов практически не стало, а новых наберут с помощью конкурса осенью 2019-года. Но проблема еще в том, что народ не понимает, куда ему теперь девать свой крупногабаритный мусор.

- Раньше можно было закидывать в бак все попало, - продолжает Евгения Дудко. – Но сейчас специалисты достают из контейнеров крупногабаритный мусор: лампы, мебель и строительные отходы и т.д. Оставляют их на земле, потому что загружать в машину такой мусор не только не выйдет, но и утилизировать на полигоне его не смогут. Для этого мы оставляем на контейнерах объявления. Если у вас идет ремонт, то заранее заказывайте лодку. Лампы, телевизоры, мебель и бытовую технику физлицо обязано утилизировать самостоятельно. Если этого не сделать, предусмотрен штраф 1000 рублей. В случае, когда на мусорной площадке продолжает накапливаться горы отходов, обращайтесь в управляющую компанию или администрацию. Если это не помогло, звоните нам на горячую линию министерства ТЭК и ЖКХ: 8 (861) 259-67-57. Работает она круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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