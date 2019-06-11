2019-06-11T13:42:25+03:00
Происшествия

3-летняя туристка в Сочи получила черепно-мозговую травму, возвращаясь из бассейна в отель

Полицейские проводят проверку
Ева Мур@kp_kuban
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Инна - стилист. Сейчас она уже готовится вернуться с Тоней домой в ЧелябинскИнна - стилист. Сейчас она уже готовится вернуться с Тоней домой в ЧелябинскФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Инцидент произошел в курортном Сочи в воскресенье, 9 июня. На сообщение из городской больницы города о том, что с серьезными травмами в стационар доставили трехлетнего ребенка, экстренно выехала полиция.

Это стандартный алгоритм действий, когда с травмами в больницу поступает несоверршеннолетний.

Выяснилось, что у маленькой гостьи курорта - Тони Шаховской, только недавно отпраздновавшей свое трехлетие, серьезная травма головы и живота.

- На самом деле отель мне очень понравился. Я бы сюда еще раз приехала. Мы возвращались после бассейна, - рассказала «КП» - Кубань» мама девочки Инна Морозова. - Тонечка шла мокрыми ногами по мраморным ступенькам. В какой-то момент, когда мы дошли до третьего этажа, она поскользнулась и завалилась в лесничный пролет. Я в ужасе.

Но к счастью, Инна уже попросила врачей выписать их с Тоней из больницы.

- Ей сейчас необходим покой, такие травмы не лечатся лекарствами, - пояснила она свое решение. - И лучше мы вернемся домой, в Челябинск. Билет на самолет уже куплен.

Между тем, полиция начала проверку по факту травмирования ребенка. Будут исследованы все обстоятельства произошедшего.

Высота, откуда упала девочка, составляет всего два метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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