2019-06-11T20:38:50+03:00
Спорт

Календарь и расписание матчей ФК «Сочи» в сезоне 2019/20

Футбольный клуб Сочи, премьер-лига. Расписание матчей и календарь игр
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Стадион Фишт в СочиСтадион Фишт в СочиФото: Артём ГНАТЕНКО
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Большой футбол возвращается в Сочи. В новом сезоне местный клуб впервые за долгие годы выступит в премьер-лиге. Домашняя арена ФК «Сочи» - знаменитый стадион «Фишт» в Олимпийском парке.

Клуб переехал на главный курорт страны из Санкт-Петербурга и сменил название с «Динамо» на «Сочи». И в первом же сезоне на новом месте смог добиться путевки в элитный дивизион, заняв второе место по итогам розыгрыша Футбольной национальной лиги. Осталось заслужить любовь болельщиков и закрепиться на футбольной карте России.

Календарь сезона 2019/20 не пожалел дебютанта премьер-лиги. В первых пяти турах «Сочи» сыграет со «Спартаком», «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА.

Календарь игр ФК Сочи

Календарь игр ФК Сочи

Расписание матчей ФК «Сочи» в сезоне 2019/20

14 июля. 1-й тур. Спартак - Сочи

21 июля. 2-й тур. Сочи - Зенит

28 июля. 3-й тур. Краснодар - Сочи

4 августа. 4-й. Сочи - Уфа

11 августа. 5-й тур. ЦСКА - Сочи

18 августа. 6-й тур. Оренбург - Сочи

25 августа. 7-й тур. Сочи - Урал

1 сентября. 8-й тур. Рубин - Сочи

15 сентября. 9-й тур. Сочи - Локомотив

22 сентября. 10-й тур. Динамо - Сочи

25-26 сентября. 1/16 Кубка России

29 сентября. 11-й тур. Сочи - Ахмат

6 октября. 12-й тур. Сочи – Крылья Советов

20 октября. 13-й тур. Арсенал - Сочи

27 октября. 14-й тур. Ростов - Сочи

3 ноября. 15-й тур. Сочи - Тамбов

10 ноября. 16-й тур. Сочи - ЦСКА

24 ноября. 17-й тур. Уфа - Сочи

1 декабря. 18-й тур. Сочи – Оренбург

8 декабря. 19-й тур. Сочи – Рубин

1 марта. 20-й тур. Сочи – Арсенал

8 марта. 21-й тур. Урал - Сочи

15 марта. 22-й тур. Сочи - Краснодар

22 марта. 23-й тур. Сочи - Ростов

5 апреля. 24-й тур. Ахмат - Сочи

12 апреля. 25-й тур. Сочи - Динамо

19 апреля. 26-й тур. Локомотив - Сочи

26 апреля. 27-й тур. Зенит - Сочи

3 мая. 28-й тур. Сочи - Спартак

10 мая. 29-й тур. Тамбов - Сочи

17 мая. 30-й тур. Крылья Советов - Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

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