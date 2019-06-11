Календарь и расписание матчей ФК «Сочи» в сезоне 2019/20
Большой футбол возвращается в Сочи. В новом сезоне местный клуб впервые за долгие годы выступит в премьер-лиге. Домашняя арена ФК «Сочи» - знаменитый стадион «Фишт» в Олимпийском парке.
Клуб переехал на главный курорт страны из Санкт-Петербурга и сменил название с «Динамо» на «Сочи». И в первом же сезоне на новом месте смог добиться путевки в элитный дивизион, заняв второе место по итогам розыгрыша Футбольной национальной лиги. Осталось заслужить любовь болельщиков и закрепиться на футбольной карте России.
Календарь сезона 2019/20 не пожалел дебютанта премьер-лиги. В первых пяти турах «Сочи» сыграет со «Спартаком», «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА.
Календарь игр ФК Сочи
Расписание матчей ФК «Сочи» в сезоне 2019/20
14 июля. 1-й тур. Спартак - Сочи
21 июля. 2-й тур. Сочи - Зенит
28 июля. 3-й тур. Краснодар - Сочи
4 августа. 4-й. Сочи - Уфа
11 августа. 5-й тур. ЦСКА - Сочи
18 августа. 6-й тур. Оренбург - Сочи
25 августа. 7-й тур. Сочи - Урал
1 сентября. 8-й тур. Рубин - Сочи
15 сентября. 9-й тур. Сочи - Локомотив
22 сентября. 10-й тур. Динамо - Сочи
25-26 сентября. 1/16 Кубка России
29 сентября. 11-й тур. Сочи - Ахмат
6 октября. 12-й тур. Сочи – Крылья Советов
20 октября. 13-й тур. Арсенал - Сочи
27 октября. 14-й тур. Ростов - Сочи
3 ноября. 15-й тур. Сочи - Тамбов
10 ноября. 16-й тур. Сочи - ЦСКА
24 ноября. 17-й тур. Уфа - Сочи
1 декабря. 18-й тур. Сочи – Оренбург
8 декабря. 19-й тур. Сочи – Рубин
1 марта. 20-й тур. Сочи – Арсенал
8 марта. 21-й тур. Урал - Сочи
15 марта. 22-й тур. Сочи - Краснодар
22 марта. 23-й тур. Сочи - Ростов
5 апреля. 24-й тур. Ахмат - Сочи
12 апреля. 25-й тур. Сочи - Динамо
19 апреля. 26-й тур. Локомотив - Сочи
26 апреля. 27-й тур. Зенит - Сочи
3 мая. 28-й тур. Сочи - Спартак
10 мая. 29-й тур. Тамбов - Сочи
17 мая. 30-й тур. Крылья Советов - Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU