2019-06-11T16:59:53+03:00
Недвижимость

Сама дорогая квартира в Краснодарском крае стоит 230 миллионов рублей

Она находится в центре Сочи
Владимир ПАВЛОВ
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В городе самая дорогая недвижимость по регионуВ городе самая дорогая недвижимость по регионуФото: Иван ВИСЛОВ
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Краснодарский славится тем, что здесь куплено много квартир людьми, которые живут в них максимум два месяца в году. Это москвичи, питерцы, сибиряки – состоятельные россияне. Кроме них и кубанская земля богата на зажиточных людей. Разумеется, они выбирают что поближе к морю, и Сочи здесь вне конкуренции. Что же за недвижимость покупают состоятельные россияне?

Во-первых, должны быть большие площади. Во-вторых, дизайнерский ремонт. В качестве доказательства, приведем пример: пять самых дорогих квартир Краснодарского края на «Авито Недвижимость». Все они в Сочи.

Итак, начнем с пятого места. Всего три комнаты, 170 квадратов.

- Помимо расположения в одном из самых престижных комплексов Сочи, эта квартира отличается еще и удобной планировкой, а также стильным авторским ремонтом, - говорится в объявлении.

Фото: www.avito.ru

Фото: www.avito.ru

В квартире лепнина, итальянская мебель и светильники, премиальная бытовая техника. С домом парк и цирк, а до моря рукой подать – 150 метров.

Стоит вся эта роскошь 117 миллионов рублей. И это самая маленькая сумма в рейтинге.

4 МЕСТО

Прибавим три миллиона и уже можем подняться на строчку выше. А там у нас пятикомнатная квартира. Точнее пентхаус аж на 308 квадратных метров.

- Объект достоин внимания самой требовательной публики, которую невозможно удивить чем-то банальным, - пишет автор объявления. - Единственным недостатком можно считать только то, что такой пентхаус в Сочи всего один. Аналогичных объектов нет.

Фото: www.avito.ru

Фото: www.avito.ru

Что мы имеем? Три спальни, зал, кухня, две гардеробных комнаты, два санузла и терраса на 86 метров. Всего 120 миллионов рублей

3 МЕСТО

Серьезно поднимаемся выше в цене до 220 миллионов. Что мы видим? Трехэтажная квартира на Морском переулке. Ее площадь 640 квадратных метров. Внутри, помимо двух спален, кухни-гостиной, так же кабинет, сигарная(!), бассейн и сауна. Также на полу постелено яхтовое дерево.

Фото: www.avito.ru

Фото: www.avito.ru

В квартире очень много коричного цвета, кожи и тусклого приглушенного света.

Одним словом, все что хотите. В комплексе, где расположена квартира, тоже есть всякого рода инфраструктура, включая консьержей и техперсонал.

«СЕРЕБРО» рейтинга

Фото: www.avito.ru

Фото: www.avito.ru

Квартира выполнена в стиле предыдущего предложения, правда стоит на 8 миллионов больше. Эти хоромы расположены на 24 этаже. Эксклюзивный авторский ремонт в яхт-стиле, сделанный индивидуально известным европейским дизайнером. Панорамный обзорный вид на морское побережье, город и горную панораму.

ПЕРВОЕ МЕСТО

Фото: www.avito.ru

Фото: www.avito.ru

Самая дорогая квартира в Краснодарском крае обойдется ее покупателю в 230 миллионов рублей. Она находится в том же ЖК, что и предыдущие два варианта. За 230 миллионов вы можете себе позволить авторский дизайн в стиле морского лайнера на 640 квадратных метрах и трех этажах.

- Меблирован итальянской брендовой мебелью. Собственный закрытый бассейн с панорамным морским видом. Собственная сауна. Три спальни, каждая со своим санузлом, кабинет, зал для чтения, массажный кабинет, - расхваливают квартиру риелторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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