Девочка с сердцем снаружи переехала из Новороссийска в США

Девочка родилась с редкой врожденной патологией, сердце у нее расположено вне грудной клетки - пентада Кантрелла. Вирсавию наблюдали в российских клиниках, но ее состояние ухудшалось: она задыхалась, плакала от боли в сердце и животе. К тому же любой неловкий удар или прикосновение к сердцц могло быть смертельным. Врачи говорили, что девочка долго не проживет. Мать девочки Дари Борун писала в клиники Германии, США и Израиля, согласились помочь только в Бостонском детском госпитале за 100 тысяч долларов. Женщина воспитывала ребенка одна, обе жили на пенсию по инвалидности, поэтому обратилась в шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова. После эфира «Русфонд» собрал 7 721 000 рублей на лечение девочки и те полетели в США.

По данным «Русфонда», 1 марта 2015 года Вирсавию Борун-Гончарову выписали домой из Бостонского детского госпиталя. Там ее обследовали, провели зондирование сердца. В итоге врачи пришли к выводу, что при пороке сердца операция невозможна.

Вирсавия страдает редкой болезнью - пентадой Кантрелла\ФОТО: Инстаграм матери девочки

Медики решили делать процедуры для снижения кровяного давления, чтобы подготовить организм к операции. С тех пор девочка живет в США. Там ее мама встретила будущего мужа Джозефа Эрвина, за которого вышла замуж 18 мая 2018 года, затем 22 декабря она родила сына Эрвина младшего.

Вирсавия нянчится с родным братом\ФОТО: Инстаграм матери девочки

Семья живет в Голливуде штата Флорида. Судя по инстаграму, Вирсавия учится в школе, много рисует, бегает и хочет попасть в танцевальную школу, но врачи пока против, это слишком большая нагрузка на сердце.

Мать девочки вышла замуж\ФОТО: Инстаграм матери девочки

Несмотря на это девочка ведет себя как обычный ребенок, чувствует себя хорошо и радуется жизни. Не забывает свои российские корни и каждый год поздравляет всех с Днем Победы.

Девочка поздравляет всех с 9 мая\ФОТО: Инстаграм матери девочки

Сейчас мама Вирсавии Дари занимается фитнесом, ведет об этом блог и продолжает собирать деньги на операцию в Бостоне – 200 тысяч долларов. В ее инстаграме 133 тысячи подписчиков. В этом ей помогают местные СМИ, которые рассказывали об истории девочки и объявляли сбор помощи.

Мать девочки фитнес-блогер\ФОТО: Инстаграм матери девочки

8 апреля 2019 года Вирсавия встретилась с Ником Вуйчичем, который подписал книгу «Жизнь без границ». Произведение купила дочери мама, чтобы мотивировать дочь не сдаваться. В этом посте Дари рассказала, как ей тяжело было с первым мужем.

Вирсавия встретилась с Ником Вуйчичем\ФОТО: Инстаграм матери девочкиФото: другой источник.

- В 16 лет я встречалась с 30-летним наркоманом, - говорит Дари Борун. – У меня была маленькая Вирсавия, когда второй раз забеременела, сделала аборт и ушла от него. В этом время у нас толком не было денег и эта книга была важна нам обоим. Поверить не могу, что Ник Вуйчич зашел в ту церковь, куда мы ходили, когда приехали в США.

Не все подписчики поддерживают маму. Многие критикуют ее за откровенные фото патологии Вирсавии. Мол, мама так пиарится, чтобы заработать на недуге дочери, и никакой операции не будет.