На месте аварии в Сочи в кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Цапка

Жители Краснодарского края заподозрили, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок не умер в СИЗО в июле 2014 года, не дожив до приговора. А лишь притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта, чтобы потом выйти на свободу. По крайней мере именно такую версию попросили проверить прокурора города Сочи Игоря Грязнова очевидцы аварии, которая произошла на днях на курорте. Дело в том, что на месте ДТП, 4 июня, где автомобиль "БМВ" врезался в отбойник, вместе со страшными кадрами травмированных людских тел на фото попал человек очень похожий на Сергея Цапка.

Обращение направлено прокурору Сочи

- Уважаемый Игорь Михайлович, - пишут в обращении жители. - В сеть интернет попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером кущевского ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр.

Эти фотографии побудили людей обратиться к властям

Если вы обладаете какой-либо информацией на этот счет, просим обратиться в редакцию "КП"- Кубань" по адресу kuban.kp.ru.

Напомним, десятки убийств, сотни изнасилований, рэкет, запугивание, беспредел... Кущевская банда натворила столько бед, что, по словам родственников пострадавших, им гореть в аду веки вечные. Отморозки устроили в целом районе свое государство и творили что хотели, платя зарплату милиции и кормя с руки местную власть. Схватили их только после самого кровавого злодеяния. В 2010 году они устроили резню в доме фермера Сервера Аметова - убили и сожгли 12 человек, среди которых были четверо детей. Младшей Амире было всего девять месяцев. Игорь Черных - самый жестокий убийца в банде - хладнокровно задушил ее, наступив ботинком на горло... Нашли беспредельщиков быстро - прикрывать их после такого ужаса уже никто не стал...

В страшной аварии погиб водитель и трое раненых

Лидера кущевцев Сергея Цапка приговорили к высшей мере наказания. Также пожизненный срок получили и двое его подопечных - Игорь Черных и Владимир Алексеев. Остальные тоже получили по заслугам - мало кто сел меньше, чем на 15 лет. Но вердикты не устроили убийц, они подали апелляцию в Верховный суд. Пока ожидали решения, их оставили в СИЗО. Но до решения апелляции они по странному стечению обстоятельств не дожили.

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Какие преступления висят на банде

Сентябрь, 1998 год - Сергей Цапок и его брат Николай, Андрей Быков (кличка Буба) и Владимир Запорожец убили фермера Александра Иванова куском арматуры. Так мужчине отомстили за то, что он вместе со своими товарищами избил братьев Цапков.

2003 год - по приказу Сергея Цапка Виталий Иванов и Андрей Быков расстреляли машину фермера Валерия Богачева. В автомобиле мужчина находился вместе с сыном. Оба погибли. Сергей Цапок таким образом мстил бизнесмену за гибель брата. Но позже выяснилось, что Богачев к его смерти не имеет никакого отношения.

2005 год - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев расстреляли машину кущевца Леонида Кадяна по заданию Сергея Цапка. Главарь банды подозревал и его в причастности к убийству брата. Но мужчину спасли медики.

Июль, 2006 год - убивают Леонида Кадяна.

Август, 2008 год - Вячеслав Цеповяз вызывает на встречу своего друга предпринимателя Александра Строкуна. Но на трассе машину мужчины остановили Сергей Цапок и Владимир Алексеев (Вова Беспредел). Его подозревали в том, что он якобы готовил убийство Сергея Цапка. Мужчину скрутили и бросили в багажник, но Строкун выбрался и уехал в Белоруссию - там он скрывался от ОПГ.

Банда же хотела сжечь бизнесмена заживо и закопать на кладбище.

Ноябрь, 2008 год - Владимир Алексеев и Игорь Черных сначала избили, а потом зарезали во дворе собственного дома 60-летнего предпринимателя Анатолия Смольникова. Бизнесмен поплатился жизнью за конфликт с цапками.

Октябрь, 2009 год - Владимир Алексеев изнасиловал 13-летнюю девочку.

Июнь, 2010 год - Сергей Цапок заказал Владимиру Алексееву расстрелять машину ростовского предпринимателя Сергея Бегиджанова. Но бизнесмену удалось выжить, а вот его 17-летний внук и охранник погибли на месте. Оружие для убийства доставал Вячеслав Рябцев. Уничтожил его потом дядя Сергея Цапка Николай.

Август, 2010 год - банда напала на дом пожилой жительницы Староминского района Доси Новицкой. Женщину пытали - Игорь Черных проткнул ей руку шампуром по заказу кущевских полицейских. Вместе с ним на дело пришел и Сергей Карпенко. Ее дочь написала в РОВД заявление на стражей порядка, которые избили ее сожителя, и копы просили его забрать, но девушка отказывалась.

Ноябрь, 2010 год - Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Андрей Быков (Буба), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Вячеслав Рябцев на дело не пошел - за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных. Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен.