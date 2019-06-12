Непогода на Кубани 12 июня 2019: Град размером с яйцо бьет машины и деревья
Как и обещали синоптики, День России в Краснодарском крае будет дождливым. Солнечная погода в некоторых южных районах региона резко сменилась. Небо затянули темные тучи, хлынул дождь. Некоторым территориям и вовсе не повезло – там прошелся крупный град. Да такой, что многие жители Кубани и не ожидали.
- Град размером с яйцо. Прячемся в доме и молимся, чтобы крыша не повредилась, - говорит одна из жительниц Абинска.
Град в Абинске. Фото: instagram.com/dibrova265/
В городе ледяная бомбежка длилась в течение получаса. Люди только и успевали накрывать свои машины.
Фото последствий прохождения стихии в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, чтобы град был очень крупным, некоторые ледяные снаряды достигали размера близкого к теннисному мячу.
С неба в Крымске буквально сыпались ледяные камни. Фото: instagram.com/vse_novosti_mira/
Да и стихия была, видимо, сильной - кое-где полностью покрыла зеленую траву.
Жители Абинска не единственные, кто пережил сегодня непогоду. Фото с градом выкладывают и из Крымска. Здесь размер ледяных комков еще больше - почти с куриное яйцо.
Размер градин в Крымске. Видео: instagram.com/tyumik511/.
- Я такого града никогда не видел! С неба буквально сыпались камни, - рассказал житель Крымска.
Град в Крымске. Видео: instagram.com/vse_novosti_mira.
О нанесенных повреждениях пока ничего неизвестно, местные жители рассказали только о факте удара стихии. Но такая ледяная бомбежка не могла пройти бесследно.
Некоторых град застал в пробках, других в рабочее время, когда нельзя выскочить на парковку и помочь своей «ласточке».
У одной из жительниц Крымска град повредил навес у дома. Фото: instagram.com/bittamraz_eurasia/
Стихия бушевала и в Армавире. Град здесь был меньших размеров, однако из-за сильного ливня, улицы оказались подтоплены.
- Венеция из окна, - написала жительница города свое видео последствий непогоды.
В Армавире дождь подтопил улицы Видео: instagram.com/t.shpengler/.
НА ЗАМЕТКУ
Как защититься от града
Град, пожалуй,самое неприятное атмосферное явление для автомобилиста. От него можно укрыться только под крышей, а ущерб, наносимый ледяными шарами, зачастую бывает внушительным.
Попытайтесь найти любое укрытие: заправку, эстакаду, мойку. Под деревьями автомобиль лучше не ставить. Из-за стихии оно может накрыть машину сломанными ветками.
Непогода на Кубани 12 июня 2019 года.
БУДЬ В КУРСЕ
Штормовое предупреждение на Кубани продлится до 13 июня
Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду.
- Также на реках юго-восточной и юго-западной части региона ожидается подъем уровня воды, вплоть до неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели просят жителей и гостей Кубани соблюдать меры предосторожности, по возможности не покидать помещений при ухудшении погоды, не стоять под деревьями и рекламными конструкциями.
ВАЖНО!
В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 01, 8(861) 268-63-40.
Глава Крымского района сообщил телефоны дежурных для оказания помощи в связи со сложными погодными условиями: 8 (86131) 5-35-50, 2-03-30, 8-918-053-18-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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