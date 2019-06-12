Непогода на Кубани 12 июня 2019: Град размером с яйцо бьет машины и деревья

Как и обещали синоптики, День России в Краснодарском крае будет дождливым. Солнечная погода в некоторых южных районах региона резко сменилась. Небо затянули темные тучи, хлынул дождь. Некоторым территориям и вовсе не повезло – там прошелся крупный град. Да такой, что многие жители Кубани и не ожидали.

- Град размером с яйцо. Прячемся в доме и молимся, чтобы крыша не повредилась, - говорит одна из жительниц Абинска.

Град в Абинске. Фото: instagram.com/dibrova265/

В городе ледяная бомбежка длилась в течение получаса. Люди только и успевали накрывать свои машины.

Фото последствий прохождения стихии в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, чтобы град был очень крупным, некоторые ледяные снаряды достигали размера близкого к теннисному мячу.

С неба в Крымске буквально сыпались ледяные камни. Фото: instagram.com/vse_novosti_mira/

Да и стихия была, видимо, сильной - кое-где полностью покрыла зеленую траву.

Жители Абинска не единственные, кто пережил сегодня непогоду. Фото с градом выкладывают и из Крымска. Здесь размер ледяных комков еще больше - почти с куриное яйцо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714377" frameborder="0"></iframe> Размер градин в Крымске. Видео: instagram.com/tyumik511/.

- Я такого града никогда не видел! С неба буквально сыпались камни, - рассказал житель Крымска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714375" frameborder="0"></iframe> Град в Крымске. Видео: instagram.com/vse_novosti_mira.

О нанесенных повреждениях пока ничего неизвестно, местные жители рассказали только о факте удара стихии. Но такая ледяная бомбежка не могла пройти бесследно.

Некоторых град застал в пробках, других в рабочее время, когда нельзя выскочить на парковку и помочь своей «ласточке».

У одной из жительниц Крымска град повредил навес у дома. Фото: instagram.com/bittamraz_eurasia/

Стихия бушевала и в Армавире. Град здесь был меньших размеров, однако из-за сильного ливня, улицы оказались подтоплены.

- Венеция из окна, - написала жительница города свое видео последствий непогоды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714379" frameborder="0"></iframe> В Армавире дождь подтопил улицы Видео: instagram.com/t.shpengler/.

НА ЗАМЕТКУ

Как защититься от града

Град, пожалуй,самое неприятное атмосферное явление для автомобилиста. От него можно укрыться только под крышей, а ущерб, наносимый ледяными шарами, зачастую бывает внушительным.

Попытайтесь найти любое укрытие: заправку, эстакаду, мойку. Под деревьями автомобиль лучше не ставить. Из-за стихии оно может накрыть машину сломанными ветками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714386" frameborder="0"></iframe> Непогода на Кубани 12 июня 2019 года.

БУДЬ В КУРСЕ

Штормовое предупреждение на Кубани продлится до 13 июня

Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду.

- Также на реках юго-восточной и юго-западной части региона ожидается подъем уровня воды, вплоть до неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели просят жителей и гостей Кубани соблюдать меры предосторожности, по возможности не покидать помещений при ухудшении погоды, не стоять под деревьями и рекламными конструкциями.

ВАЖНО!

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 01, 8(861) 268-63-40.

Глава Крымского района сообщил телефоны дежурных для оказания помощи в связи со сложными погодными условиями: 8 (86131) 5-35-50, 2-03-30, 8-918-053-18-52.