В Новороссийске навсегда отказались от воздушных шаров

Вслед за Геленджиком отказался от использования воздушных шаров Новороссийск. Об этом заявил глава города-героя Игорь Дяченко. Мэр сослался на мнение экологов, которые утверждают, что запуск шаров, светошаров и небесных фонариков вредит окружающей среде.

- Отдел экологической безопасности и жители города обратились ко мне за поддержкой, - написал в Инстаграме мэр. - Я солидарен со специалистами, которые говорят, что запуск шаров в воздух вредит экологии. В частности, приводит к гибели животных и морских обитателей. Экологи приводят факты, с которыми действительно не поспоришь. Латекс (из него сделаны шары) разлагается в течение нескольких лет. За это время привлекает своим ярким видом рыб, птиц и млекопитающих как корм, от которого животные погибают.

По словам главы, во время выпускных лучше отказаться от запуска воздушных шаров. Из-за этого на окраинах города образуется много мусора.

- Если ещё учесть, что выпускники есть в детских садах, начальных и 9-х классах, вузах. Это не учитывая дни рождения и свадьбы, - закончил мэр.

В пресс-службе администрации города добавили, что такое ограничение коснется не только выпускных, а всех праздников и мероприятий в Новороссийске. Такая инициатива происходит по всей стране.

По данным экологов, шары могут пролетать до 80 километров, в них путаются птицы, а животные нередко принимают их за пищу. А разлагается материал не менее четырех лет. Как повлияет решение мэра ни мелкий бизнес, неясно, но уже сейчас предприниматели предполагают, что прибыль после такого решения может снизиться, хотя никакого административного штрафа за запуск воздушных шаров не предусмотрено.