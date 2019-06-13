Студенты мореходки Новороссийска после пожара в береговом учебном центре слушают лекции в море

9 июня в береговом учебном центре начался пожар. На месте была вахта, которая сообщила о возгорании пожарным. Пламя погасили, никто не пострадал. Несмотря на это обгорела обшивка здания и 2 учебных класса, где занимались студенты. Сотрудники МЧС выдвинули предварительную версию происшествия – короткое замыкание электрощита.

Учебный центр отремонтирую к конце сентября\ФОТО: Паблик "Супер Новости"

- Мы оценили ущерб от пожара в 4 млн рублей, - говорит ректор ГМУ имени Ф.Ф. Ушакова Кондратьев Сергей. – Финансирование вуза 1 млрд рублей, поэтому деньги на ремонт есть. Работы планируем завершить к концу сентября. До этого студенту будут заниматься на открытом воздухе и выходить в море. Мы уже нашли 2 места и договорились, чтобы там спускать учебные шлюпки.

Ректор подтвердил, что причина пожара неполадки в электрощитке, который забрали на экспертизу. Огонь охватил железный ангар над учебным бассейном. Там же стояла техника для спуска шлюпок в воду. Повезло, что в этом корпусе студентов обучали 2 программам, поэтому образовательный процесс сильно не пострадает.

Учебный центр отремонтирую к конце сентября\ФОТО: Паблик "Супер Новости"

В береговом учебно-тренажерном центре (БУТЦ) моряков и курсантов обучают борьбе за живучесть судна, способами выживания на море, подготовке в случае аварии, оказанию медицинской помощи, подводному выходу из вертолетной кабины. Отдельно готовили экипажи нефтяных танкеров и танкеров-химовозов.