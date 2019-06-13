Дочь Сергея Галицкого закрыла свой бизнес

В последнем интервью основатель «Магнита» сказал, что не хочет видеть свою дочь бизнесвумен. Мол, для занятия бизнесом нужно иметь генетическую склонность, этому нельзя научить. «Если бы моя дочь попросила денег на бизнес, я бы ей их не дал. Каждый человек должен заниматься тем, к чему у него есть склонность. Если она считает, что она бизнесмен, — вперёд. В тёплых условиях не вырастешь тем, кем ты должен быть», - сказал Сергей Галицкий. Несмотря на это, Полина Галицкая все же попробовала открыть свое дело, но у нее не получилось.

По данным «СПАРК», в июне 2018 года Полина Сергеевна Галицкая, полная тезка дочери миллиардера, открыла компанию «Сайклклаб». В документах основной вид деятельности проекта указан как деятельность фитнес-клубов. Еще там указаны: розничная торговля, общественное питание, аренда и управление недвижимостью, образование в области спорта. Точный адрес спортивного клуба не указан, обозначили только улицу имени героя Аверкиева. Это район ККБ, где строят дешевые панельные многоэтажки. Причем это место распложено недалеко от стадиона и академии ФК «Краснодар».

По данным «СПАРК», Полина Галицкая открыла бизнес вместе с Юлией Квесошвили. Мы нашли страничку девушки в «ВКонтакте», у нее в друзьях есть дочь миллиардера, которая удалила свою страницу. Обе закончили КубГУ. Доли у партнеров были 50 на 50, но потом что-то пошло не так, и в феврале 2019 года девушки начали ликвидировать юрлицо. Бизнес не проработал и года.

По данным ФНС, затем Полина Галицкая закрыла ИП - 14 мая 2019 года. Виды деятельности в нем такие же, как в «Сайклклаб»: деятельность фитнес-клубов, розничная торговля, общественное питание, аренда и управление недвижимостью, образование в области спорта.

Юрлица иногда регистрируются как индивидуальные предприниматели, чтобы платить не 13%, а 6% налога за вывод средств из организации.

Полина Галицкая родилась в 1995 году, училась в школе №54 и закончила КубГУ по направлению «Экономика».