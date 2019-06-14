Краснодарский ликвидатор о сериале «Чернобыль»: Переврали абсолютно все!

В начале мая на экраны вышел американский сериал «Чернобыль», рассказывающий о самой масштабной и страшной радиационной катастрофе в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что телефильм уже закончился, скандал вокруг него не утихает до сих пор. Большинство критиков в один голос говорят - это редчайший западный фильм, в котором очень точно переданы советский быт, детали и атмосфера. А вот к правдивости самой истории у свидетелей того страшного бедствия много претензий - авторы преподнесли трагедию в СССР под своим соусом.

- Сериал я посмотрел и могу с уверенностью заявить, что «Чернобыль» - это лучшее исполнение паразитических целей США, - говорит «Комсомолке» ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, полковник запаса Роман Соколовский.

Когда случилась катастрофа, ему было 28. Ночью 14 мая 1986 года его 955 отдельный механизированный полк гражданской обороны Северо-Кавказского военного округа минобороны СССР, базировавшийся в станице Динской Краснодарского края, подняли по тревоге (официально сообщили только восемнадцать дней спустя). В Припяти он вместе с другими ликвидаторами «отмывал» дома от радиации. В Чернобыле Роман Соколовский был «долгожителем» - провел там полгода.

Тот самый могильник, куда ликвидаторы и свозили снятый верхний слой земли. Фото: архив Романа Соколовского.

- Почему про Чернобыль решили снять только сейчас, спустя 30 лет после аварии? Да еще и выходит сериал, который переворачивает все с ног на голову: исторические факты, события. Художники могут что-то додумать, но перевирать все абсолютно нельзя! – говорит Роман Соколовский. - Я думаю, что сериал создан, чтобы подорвать позиции Росатома, чтобы заказы на строительство атомных электростанций у России отобрать.

1. Во время аварии Припять ходила ходуном

В одном из первых эпизодов сериала показывают начало катастрофы, во время которой жена одного из пожарных, находясь у себя в квартире, падает на пол из-за того, что были сильные толчки.

- Это нагнетание страстей, - говорит председатель краснодарской общественной организации инвалидов «Чернобыль» Роман Соколовский.

В реальности, уверяет ликвидатор, люди спали, никто не слышал шум.

2. Тушат четвертый энергоблок и теряют сознание

В эпизоде показывают, пожарные пытаются справиться с огнем в четвертом энергоблоке, но в какой-то момент люди начинают падать, терять сознание, а у других начинается приступ рвоты. На самом же деле лучевая болезнь в сериале очень преувеличена.

- Это вымысел, - говорит «КП» - Кубань» Роман Соколовский. – Во время самого взрыва в четвертом энергоблоке погибло всего 8 человек. Но во время тушения пламени никто не погибал. Все пожарные справились со своей работой, вышли оттуда самостоятельно и лишь через время скончались.

Смерти среди пожарных из легендарного «караула Правика», которые первыми прибыли к горящей станции и поднялись на крышу, начались только на десятый день. Хотя известно, что некоторые из них живы до сих пор.

Обед в палаточном лагере в Чернобыле. Фото: архив Романа Соколовского

Кстати, не было и мертвых птиц на десятках километров, падающих на пионеров, и не было порыжевшего вмиг леса. Произошло это лишь месяцы спустя.

3. Вертолет упал над станцией из-за радиации

В сериале на второй день после катастрофы над реактором пролетает вертолет и тут же падает вниз. Рухнул он, как объясняют авторы, из-за радиации, которая якобы вывела электронику из строя.

Вот только в действительности, по словам краснодарского ликвидатора, вертолет упал не в мае, а в октябре. Да и причиной трагедии стало то, что крылатая машина зацепилась лопастями за подъемный кран. Ни до, ни после этого вертолеты там не падали.

Рапорт КГБ о падении вертолета 2 октября 1986 года.

4. Всем ликвидаторам - водку!

Солдаты разгружают целую машину беленькой – этот момент хорошо запомнили все, кто смотрел сериал. Удивительно, как в грузовике не оказалось матрешек и балалаек!

- В сериале - ложь. Никакого алкоголя во время работы! Спиртное является расслабляющим средством, угнетающим организм, уменьшающим силы. Априори никому не могли наливать водку! - вспоминает Роман Романович. - Помню, что в течение первой недели, ни больше, камазистам, которым подвозили бетонные плиты к разрушенному четвертому энергоблоку, давали сухое красное вино. Увеличилось количество ДТП, тогда решили ввести «сухой закон». К слову, кислое молоко тоже не давали, это чушь.

5. Эвакуация жителей, словно жуткие кадры времен войны

Толпа людей, тянущаяся по широкой улице Припяти с минимумом вещей в руках, больше напоминает пленников в далекие сороковые. В реальности эвакуация проходила иначе.

- В мае люди еще выходили на демонстрацию, решение об эвакуации приняли позже – после 1 мая, - говорит Роман Соколовский. - Одновременно в город подали 1300 автобусов, на которых организованно вывезли жителей Припяти. Было объявлено, что эвакуация временная, людей попросили взять только документы. Лишь в сентябре разрешили заехать обратно в квартиры и взять вещи. На тот момент была проведена дезактивация всего города. Многие атомщики, уходя из дома, заклеили скотчем окна, чтобы не попала пыль и их квартиры оставались чистыми.

Припять. Ликвидаторы отмывают многоэтажки от радиации. Фото: архив Романа Соколовского.

КСТАТИ

Когда рассказали об аварии на Чернобыльской АЭС

Катастрофа произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Но лишь 14 мая (через полмесяца после аварии) по центральному телевидению выступает Горбачев.

- На тот момент уже ряд скандинавских государств подняли вой и зафиксировали превышение уровня опасных веществ в воздухе. И только после этого было сделано официальное обращение к советскому народу. До этого люди слышали лишь краткое «произошла авария, принимаются меры по ее ликвидации», - говорит Роман Соколовский. - Наш полк быстрее всего оказался в зоне аварии и максимально быстро приступил к работе. То, что было сделано, помогло локализовать проблему на Чернобыльской АЭС, но далеко не решить ее.