В Краснодаре жесткую посадку совершил самолет из Москвы.

В Краснодарском аэропорту ночью 15 июня жесткую посадку совершил самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из московского аэропорта Домодедово.

Boeing 737-800 с бортовым номером VP-BNG вылетел из столицы по расписанию в 23:50 14 июня и подходил к аэропорту Пашковский около 2 часов ночи. На борту находились 175 человек.

Борт дважды заходил на посадку

Но при посадке самолет жестко ударился о взлетно-посадочную полосу и пилоты решили уйти на второй круг. Следующая попытка оказалась удачной и борт благополучно прибыл в аэропорт.

- В международном аэропорту Краснодар при уходе на второй круг самолета Boeing, летевшего из Москвы, произошло касание хвостовой части фюзеляжа о поверхность взлетно-посадочной полосы. Посадка прошла в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Никто из пассажиров не пострадал, а при осмотре на земле техники обнаружили повреждения у хвостовой части самолета – оказалась счесана краска и появились вмятины.

Самолет получил повреждения

В Южном следственном управлении на транспорте уже начали проверку по факту жесткой посадки. В пресс-службе ведомства уточнили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

- Лайнер Boeing 737 при посадке хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. На борту воздушного судна находилось 175 человек. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливается сумма причиненного ущерба, - сообщают в СК РФ.

Обратный рейс авиакомпании из Краснодара в Домодедово, запланированный на 5:15 по данным онлайн-табло задержан до 23 часов 15 июня. В аэропорту уточнили, что пассажиров направили другими рейсами.