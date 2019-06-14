В Анапе 8-летняя девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе

Это трагедия произошла в Анапе. Сюда на отдых приехала семья с двумя детьми из Казани. Девочки захотели покататься на каруселях, потому родители повели сестер в местный парк аттракционов, что находится на Пионерском проспекте.

Горки, колесо обозрения, автодром - 8-летняя Азалия вместе со старшей сестрой только и успевали бегать по луна-парку. В какой-то момент девочки захотели прокатиться на аттракцион «Crazy Dance». Именно сюда чаще всего выстраивается длинная очередь.

Посетители садятся в ряд, закрепляются при помощи ремней безопасности и по круговым движениям в ритм музыке лавка движется вверх и вниз.

Девочки заняли свои места, заиграла очередная песня, карусель завелась. Дети и взрослые стали кричать от радости. В какой-то момент 8-летней Азалии стало плохо, ручками она схватилась за грудь.

Аттракцион остановили, к ребенку подбежали родители, вызвавшие скорую. Девочка жаловалась на сильнейшую боль в груди. Приехавшие медики пытались спасти Азалию, но не смогли.

Родные до сих пор не могут поверить в смерть дочки.

- В 21:05 девочке стало плохо. В 21:55 она скончалась. Смерть биологическая, травмы она не получала, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Известно, что аттракцион, на котором скончалась школьница, предназначен для детей от пяти лет. А потому ограничений для Азалии не было.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», семья планировала вернуться в Казань ко дню рождения младшей дочери - до него девочка не дожила 6 дней.

- Ведется проверка. Обстоятельства трагедии устанавливаются, - добавляют правоохранители.