Атака на нефтетанкеры в Оманском проливе: на борту находились моряки из Новороссийска, Краснодара и Туапсе

Вчера,13 июня, в Оманском заливе между ОАЭ и Ираном неизвестные атаковали два танкера. На панамском Kokuka Courageus взорвалось несколько бомб, а норвежский танкер Front Altair, по сообщению местных СМИ, подвергся торпедной атаке. Экипажи кораблей отправили сигналы бедствия в порты Пакистана и Омана. Оба судна не затонули, как сообщали местные журналисты, они до сих пор на плаву. Российские моряки были на норвежском корабле и не пострадали. Всего на борту было 23 членов экипажа, из них 11 филиппинцев и 12 наших соотечественников. Их эвакуировали в ближайший иранский порт Джаск, и скоро моряки вернутся домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714559" frameborder="0"></iframe> Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.

- Нефтяной танкер Front Altair шел под флагом Маршалловых островов, построен в 2016 году, загорелся у побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ после взрыва, - сообщает владелец корабля судоходная компания Frontline.

Схема расположения кораблей сейчас\ИНФОГРАФИКА: Андрей ГОРЕЛОВ

- Второй танкер Kokuka Courageous шел под флагом Панамы, - рассказал Алексей Беляков, председатель Черноморско-Азовской территориальной организации Российского профессионального союза моряков. - На теплоходе было 12 российских моряков и 11 филиппинцев, никто из которых, к счастью, не пострадал. В настоящее время экипажи обоих танкеров – 44 моряка – доставлены иранскими службами поиска и спасания в порт Джаск в Иран. Никто из представителей семей членов экипажа, ни сами моряки к нам не обращались.

По данным местных СМИ, корабль торпедировали\ФОТО: ISNA PHOTO

Front Altair перевозил 75 000 тонн легкой нефти, произведенной Abu Dhabi National Oil Co. После погрузки в порте Рувайс (ОАЭ) 11 июня шел на Тайвань.

- Все 23 моряка с теплохода Front Altair успешно покинули борт нефтяного танкера после начала пожара, последовавшего за взрывом. Капитан вовремя принял необходимые меры предосторожности и вместе с экипажем покинул судно, – рассказали представители компании International Tanker Management, отвечающей за безопасность теплохода.

По данным Российского профсоюза моряков, первым на помощь танкеру пришло грузовое судно Hyundai Dubai, с борта которого их забрали иранские спасатели. Российские члены экипажа танкера Front Altair – жители Новороссийска, Краснодара и Туапсе. Тем временем норвежский директорат морского транспорта подтвердил, что на борту Front Altair произошли три взрыва.

Судно с российским экипажем направлялось с нефтью в Тайвань\ФОТО: MarineTraffic.com

- Несмотря на то, что нет полной ясности в истории с этими взрывами, директорат морского транспорта, учитывая сегодняшние события, рекомендует до дальнейших уведомлений держаться на расстоянии от иранских вод, – передает сообщение Российский профсоюз моряков.

В распоряжении «КП» - Кубань» оказались записи разговоров судна Hyundai Dubai, которое спасало моряков Front Altair. Судя по ним, судно кто-то атаковал торпедой.

Запись переговоров Hyundai Dubai с Front Altair 00:00 00:00

Запись переговоров Hyundai Dubai с Front Altair 2 часть 00:00 00:00

Еще в сети появилось вот такое сообщение капитана судна «Джуниор-1», которое находилось неподалеку от инцидента. В нем он сообщает, что танкер подвергся торпедирования со стороны иранского военного корабля, а на помощь пришел Hyundai Dubai. В письме указано время начала атаки 6:39 утра по местному времени и координаты Front Altair и военного корабля, который, по версии капитана Теймуназа Шенвашидзе, выпустил торпеду.

ФОТО: Типичный моряк

В группе на Фейсбуке «Клуб Анонимных Моряков» сообщают, в четверг у берегов Ирана в Оманском заливе танкер FRONT ALTAIR передал сигнал бедствия «fire/explosion» (огонь, взрыв).

Тем временем власти США обвиняют Иран во взрыве на танкерах, а нефть подорожала на 4%.

На втором танкере Kokuka Courageus прогремело 3 взрыва\ФОТО: MarineTraffic.com

Состояние моряков удовлетворительноеКОНКРЕТНО

- Согласно предварительной информации, полученной от иранской стороны, все члены экипажей (около 40 человек), спасенные береговой охраной с танкеров в Оманском заливе, доставлены в портовый город Джаск, - сообщает МИД России. - Состояние их здоровья удовлетворительное, жизни моряков ничто не угрожает. В ходе установления национальной принадлежности выяснилось, что среди спасенных – 11 граждан России. Они в безопасности, им оформляем документы, чтобы скорей вернуть их на родину. Посольство России в Тегеране во взаимодействии с иранской стороной предпринимает необходимые шаги с целью проработки путей возвращения на Родину российских граждан.