2019-06-14T14:39:26+03:00
Общество

Минобороны обязали вернуть здание мечети мусульманам Майкопа

Первый храм в Адыгее изъяли у верующих еще сто лет назад
Ева Мур@kp_kuban
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Первая мечеть в Майкопе. Фото:"Советская Адыгея"Первая мечеть в Майкопе. Фото:"Советская Адыгея"
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Арбитражный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение инстанции в Адыгее и постановил вернуть мусульманам Майкопа старинное здание мечети. Минобороны в течение месяца обязаны съехать и передать 43 квадратных метра площади Духовному управлению мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

- Доводы о том, что изъятие имущества приведет к нарушению работы служб обороноспособности страны, признаны неубедительными, - постановил суд.

С 2015 года одноэтажное здание бывшей мечети включено в список выявленных объектов культурного наследия. Она была рассчитана на 50-60 верующих одновременно. Открыли майкопскую мечеть в 1911 году, а вскоре после установления советской власти, здание передали коммунальному отделу Майкопу.

С тех пор на пересечении улиц Краснооктябрьской и Первомайской за гарнизонным Домом офицеров поселился военкомат.

Однако после принятия федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края решило обратиться в суд.

- Мы рады, что суд принял решение в пользу мусульман Майкопа и была восстановлена историческая справедливость. Теперь здание первой майкопской мечети будет передано Центральной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края» и будет служить для удовлетворения духовных потребностей мусульман, – прокомментировали решение в пресс-службе духовного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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