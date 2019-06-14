Игры с Люцифером: в Ейске открыли первое кафе, где можно подружиться с енотами

Нашумевшая история двухлетней давности, главным героем которой оказался енот Кокос, получила неожиданное продолжение. Напомним, летом 2017 года житель Самары Станислав Рыбин приехал в приморский Ейск вместе со своим питомцем. Полосатому так понравилось в новом городе, что он просто бесследно исчез.

Искали Кокоса буквально всем городом, и спустя три месяца енота нашел участковый. Как оказалось, животное приютила местная жительница. Но за это время Станислав обзавелся еще одним енотом, которого спас из капкана во время прогулки по горам Крыма, и теперь у него стало два питомца. На этом молодой человек решил не останавливаться.

Позже парень переехал в Ростов-на-Дону, где открыл первое в стране енотокафе. А спустя год его филиал появился и в Ейске, где три месяца блуждал Кокос.

- У нас скорее антикафе, чем кафе, потому что есть при енотах довольно сложно. Эти животные крайне любопытны и ничто их не может остановить на пути к еде, - говорит директор ейского енотокафе Юрий Щербак. – Но у нас можно поиграть с енотами, выпить чаю и отлично провести время в шерстяной компании.

Еноты с радостью позируют с посетителями

Сейчас в Ейске живут четыре питомца – самцы Мармелад, Люцифер, Тихон и одна самка Жужа, которая ждет пополнение.

- Почти все они «отказники». Люди завели енотов, но не справились с их содержанием и готовы их бесплатно отдать, чтобы они прекратили громить их жилище, - продолжает Юрий. – Другие взяты в специальных питомниках.

Сотрудники енотокафе говорят, что все животные наблюдаются у ветеринара, привиты, воспитаны и социализированы, но посетителей ждет обязательный инструктаж по общению с енотами. Главное – никаких резких движений. Дергать животных за хвосты и усы тоже не стоит.

- Все же это хищники, у которых есть когти и зубы, они хозяева здесь и требуют особого отношения, - рассказал директор енотокафе. – Лучше надеть когтеустойчивую одежду, а угощения для енотов мы с радостью выдадим. Больше всего они любят орешки, цукаты и лакомятся собачим кормом. Наши посетители следуют правилам и обычно получают только хорошие эмоции.

Фотографировать зверей тоже можно, но без вспышки. А за мелкими вещами нужно внимательно следить – еноты большие жадины, и отобрать у них понравившийся предмет не так-то просто, но можно попробовать уговорить мохнатого.

Что касается условий содержания, то в кафе у енотов отдельная комната со своей детской игровой площадкой, где они проводят много времени, лазая по лестницам и катаясь на веревках.

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