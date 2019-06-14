«Не ссы, рожай»: Администрация Кубани заявила, что к скандальной социальной рекламе не имеет отношения
«В питере - пить, в Краснодаре - рожать». В Сети сейчас обсуждают картинки с броскими фразами на тему здоровья. Появились они на сайте о медицине с очень специфической социальной рекламой, которая по нраву пришлась далеко не всем.
Самое первое изображение - с призывом не делать аборты. Далее еще один интересный экземпляр на эту тему - «Не ссы, рожай».
Несколько картинок посвятили и давлению. «Не жди, когда о твоем диагнозе узнают в морге» - так подписали авторы картинку, на которой изображены ноги с биркой на пальце.
Фото: kubmed.ru/category.php?ID=26
А вот изображение с крестами и надгробьями. Заголовок и здесь цепляющий - «Скоро открытие. Гипертоникам скидки».
Фото: kubmed.ru/category.php?ID=26
Затем опубликованы несколько необычных картинок с призывом своевременно проходить вакцинацию, отказывать от алкоголя беременным.
Фото: kubmed.ru/category.php?ID=26
Прошлись авторы социальной рекламы и по теме веса. «Жирное сексуальным не бывает», «И целого стула мало» - такие фразы несколько пользователей в Сети явно восприняли, как оскорбление.
Фото: kubmed.ru/category.php?ID=26
Что примечательно, на каждой картинке указан номер горячей линии кубанского минздрава, а также телефон доверия Центра планирования семьи и репродукции в Краснодарском крае. Вот только ответившие нам операторы о необычной социальной рекламе слышат впервые.
Интересно и другое - страница с громкими лозунгами на тему здоровья перекликается с сайтом минздрава, который указан на информационных листовках в поликлиниках и больницах региона. Адрес начинается одинаково, даже заголовок вверху такой же - «Что вам нужно знать, чтобы жить». Вот только на первом сайте - разделы с полезными советами и выйти с него на страницу с неординарной социальной рекламой никак не получается.
На фото официальный сайт с советами о здоровье и страница с похожим адресом, наполненная необычной социальной рекламой.
- Данный сайт к министерству здравоохранения Краснодарского края никакого отношения не имеет, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Кубани. - Насколько нам известно, броские картинки - креативом одного из рекламных агентств.
Однако, почему организация решила остаться в тени, нигде не указав название компании, не ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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