«Не ссы, рожай»: Администрация Кубани заявила, что к скандальной социальной рекламе не имеет отношения

«В питере - пить, в Краснодаре - рожать». В Сети сейчас обсуждают картинки с броскими фразами на тему здоровья. Появились они на сайте о медицине с очень специфической социальной рекламой, которая по нраву пришлась далеко не всем.

Самое первое изображение - с призывом не делать аборты. Далее еще один интересный экземпляр на эту тему - «Не ссы, рожай».

Несколько картинок посвятили и давлению. «Не жди, когда о твоем диагнозе узнают в морге» - так подписали авторы картинку, на которой изображены ноги с биркой на пальце.

Фото: kubmed.ru/category.php?ID=26

А вот изображение с крестами и надгробьями. Заголовок и здесь цепляющий - «Скоро открытие. Гипертоникам скидки».

Фото: kubmed.ru/category.php?ID=26

Затем опубликованы несколько необычных картинок с призывом своевременно проходить вакцинацию, отказывать от алкоголя беременным.

Фото: kubmed.ru/category.php?ID=26

Прошлись авторы социальной рекламы и по теме веса. «Жирное сексуальным не бывает», «И целого стула мало» - такие фразы несколько пользователей в Сети явно восприняли, как оскорбление.

Фото: kubmed.ru/category.php?ID=26

Что примечательно, на каждой картинке указан номер горячей линии кубанского минздрава, а также телефон доверия Центра планирования семьи и репродукции в Краснодарском крае. Вот только ответившие нам операторы о необычной социальной рекламе слышат впервые.

Интересно и другое - страница с громкими лозунгами на тему здоровья перекликается с сайтом минздрава, который указан на информационных листовках в поликлиниках и больницах региона. Адрес начинается одинаково, даже заголовок вверху такой же - «Что вам нужно знать, чтобы жить». Вот только на первом сайте - разделы с полезными советами и выйти с него на страницу с неординарной социальной рекламой никак не получается.

На фото официальный сайт с советами о здоровье и страница с похожим адресом, наполненная необычной социальной рекламой.

- Данный сайт к министерству здравоохранения Краснодарского края никакого отношения не имеет, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Кубани. - Насколько нам известно, броские картинки - креативом одного из рекламных агентств.

Однако, почему организация решила остаться в тени, нигде не указав название компании, не ясно.