Жители Новороссийска сами разбили дорогу, чтобы по улице не гоняли авто

У въезда в Новороссийск часто случается пробка, поэтому водители объезжают ее через улицу Казачью, которая хоть и не асфальтирована, но вполне ровная. Настолько ровная, что по ней можно пронестись с ветерком под 60 километров в час. Раньше об объезде знали только местные или ушлые таксисты, но теперь по Казачьей объезжают пробку все кому не лень. Даже навигатор прокладывает маршрут через нее в обход затора. Поэтому однополосная гравийная улица с 40 домами со временем превратилась в автобан, где проносятся машины или образуется новая пробка. Из-за этого над транспортной артерией постоянно стоит смог после проезжающих по гравию и щебенке машин. Если с вечно проезжающими авто местные еще как-то свыклись, но когда появилось облако пыли, терпение кончилось, пошли в ГИБДД.

- Все началось весной 2018 года, - рассказывает Нина Зубенко, жительница улицы Казачьей. – Тогда по просьбе одного из соседей администрация засыпала ямы щебнем. К лету щебень стерся и после каждого проезда машины за ней образуется смог. Поначалу не обращали на это внимание. Затем машин стало больше, и смог висел полдня. Причем он был настолько густой, что садился на виноград и овощи в огороде, что их отмывать приходилось чуть ли не мылом, чтобы затем съесть. Затем мой муж принес остатки щебня и стал проверять, ну не может подняться такой столб пыли от твердого камня. По нашей версии, материал, которым засыпали ямы, и близко не похож на щебень – отходы с карьера по добыче мергеля, сырья для цемента. Он стирается сильнее, чем гравий или щебенка, поэтому и пыль поднимается. Спасались мы только водой, соседи по очереди поливали ей дорогу, чтобы хоть как-то избавиться от пыли.

Вот таким щебнем засыпали ямы на улице\ФОТО: Нина ЗУБЕНКО

Жители устали терпеть смог и обратились в ГИБДД, чтобы те разрешили поставить там хотя бы лежачих полицейских. Это тот самый редкий случай, когда в России жители не требуют сразу ровную асфальтированную дорогу, а просят сделать препятствия, чтобы по ней меньше гоняли. На место выехал инспектор и позже дал заключение, что сюда не могут поставить оборудование и знаки, потому что нет аварийности. Потом жители пожаловались в администрацию.

- Там нам сказали, что улицу в лучшем случае забетонируют в 2020 году по проекту «Народная стройка», - продолжает Нина Зубенко. – То есть нам дадут ресурсы, а все остальное мы сделаем сами. Но ждать до 2020 года не хотим, нам надоела пыль. Поэтому в мае 2019-го собрались с соседями и решили сделать сами лежачих полицейских, чтобы машины хоть чуточку снижали скорость. Наняли для этого экскаватор, который 17 мая сделал 3 искусственных препятствия. Чтобы машины могли по ним проехать без поломки, прогоняли по ним соседские авто и смотрели, задевает ли земля днище машины. У нас получилось, через неделю эффект был заметный, пыли не было, машины двигались медленно и притормаживали.

3 недели жители улицы Казачьей наслаждались чистым воздухом, но 7 июня в 23 часа вечера кто-то пригнал трактор и разрушил одного импровизированного лежачего полицейского. Народ выбежал на улице и прервал работы. Тракторист на вопросы, кто он и откуда, не ответил, лишь сказал, что работает поздно потому, что техника только в такое время освободилась. А зачем уехал. А жители опят заказали технику и восстановили препятствие.

Жители сделали небольших лежачих полицейских\ФОТО: Нина ЗУБЕНКО

- Мы были в шоке, продолжает Нина Зубенко. – Нам только в 2020 году обещают забетонировать дорогу, а тут через 3 недели приехала техника выравнивать дорогу. Позже квартальная выяснила, кто предполагаемый заказчик работ. Эта была незнакомая никому особа, которая живет в самом конце улицы и ездит на черно джипе «Мерседес». Видимо, ее внедорожник страдает от наших препятствий, потому и обратилась к кому-то. Мы снова пошли в администрацию за разъяснениями. Глава Приморского района Новороссийска Анатолий Алферов сказал, что приедет к нам 14 июня разобраться и все понимает, но по-другому этот вопрос решить никак – только ждать бетонирования в 2020 году, остальное не по правилам. По его словам, пожаловалась в администрацию на лежачих полицейских какая-то женщина, имя не назвал. Для этого она прислала только фотографию машины, где она якобы не может проехать из-за бугров. Чиновник сетовал, что женщина будет жаловаться в прокуратуру. Он видимо, не хотел с ней проблем.

В распоряжении «КП»-Кубань» оказался официальный ответ администрации Новороссийска за подписью заместителя главы города Александра Яменскова:

- Согласно пункта 6 «Правил применения искусственных неровностей» ГОСТ 52605-2006, неровности обустраиваются только на основе анализа аварийности на участке с учетом интенсивности движения. Согласно данным ГИБДД, улица Казачья не является очагом аварийности, поэтому сделать искусственные нецелесообразно.