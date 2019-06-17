Аномальный июнь: температура воды в Черном море достигла 26 градусов

Не прошло и двух недель со дня открытия курортного сезона на Черноморском и Азовском побережье Краснодарского края, а на пляжах уже многолюдно. Оно и не удивительно – температура воды в морях уже к середине июня превысила 25 градусов, что бывает не так часто.

- Причиной высокой для этого времени температуры воды стало очень активное солнце, которое прогрело воздух до значений, превышающих средних многолетние на 4-5 градусов, - рассказывает заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь. – Кроме того, оказывает влияние ветровой режим, который прижимает прогретые поверхностные воды к нашему побережью.

Карта температуры воды в Азовском и Черном морях Фото: meteoinfo.ru/seascurrentsst

Синоптики говорят, что море еще может резко охладиться при смене ветра – это приведет к апвеллингу, как было в прошлом году, когда температура воды в считаные часы упала до 15 градусов из-за подъема глубинных вод.

- Но в ближайшую неделю мы ожидаем сохранение высоких температур, - отметил Бондарь.

По его словам, прогревшееся море не столь значительно влияет на погоду большей части территории края из-за Кавказского хребта, зато на побережье и в горных территориях конвекция может приводить к формированию грозовых ячеек, которые приносят мощные ливни и град, но имеют локальный характер. Чаще всего подобные явления происходят во второй половине дня.

Температура воды в Черном море 17 июня

Тамань +24

Адлер, Новомихайловский, Джубга, Архипо-Осиповка, Кабардинка, Новороссийск, Анапа, Благовещенская +25

Сочи, Лоо, Лазаревское, Туапсе, Лермонтово, Дивноморское, Геленджик +26

Температура воды в Азовском море 17 июня

Должанская +24

Голубицкая +25

Ейск +26

Приморско-Ахтарск +27