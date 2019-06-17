У них в чемодане панамка, школьный атлас и вьетнамки!

Общение с путешественниками и исследователями, походы в горы и нескончаемые квесты. В легендарном «Орленке» подводят итоги профильной смены Русского географического общества. В «Мир открытий» окунулись только лучшие из лучших. Они приехали на Черноморское побережье из разных уголков России, чтобы отдохнуть, узнать еще больше о географии и, конечно, найти новых друзей.

Я б в географы пошел...

Впервые профильная смена РГО прошла в «Орленке» в 2016 году. Тогда в детский лагерь приехали 100 школьников с горящими глазами из 24 регионов России. В этот же раз путевку получили 200 участников поисковых движений и победителей конкурсов и олимпиад по географии, большинство из которых Черное море увидели впервые.

Конкурс с каждым годом растет - из 1200 подростков отобрали лишь двести. Попасть в эту смену не так уж и просто. Все желающие сначала должны были собрать свое портфолио. Документы об участии в экологических проектах или экспедициях, грамоты за победу в различных конкурсах или олимпиадах по географии, экологии, этнографии и другим предметам. И чем больше грамот, тем лучше. Также школьники написали эссе, где рассказали, почему бы они пошли в географы.

Конкурс с каждым годом растет - из 1200 подростков отобрали лишь двести.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Помню тот день, 15 апреля. Пришел из школы, сажусь за компьютер и получаю письмо с подтверждением о моей поездке… Так я еще никогда не радовался, всю семью на уши поднял, - вспоминает Юрий Степанов из Уфы.

Он, как и остальные попавшие в «ГеоСмену», обожает географию и все, что с ней связано.

К чему лежит душа

Занятия проходили по шести направлениям. Что интересно, то ребята и выбирали. Например, радеющие за чистоту земли записались в «Экознайки». Со школьниками обсуждали взрослые вопросы. Главной темой стали глобальные проблемы экологии. Более того, каждый участник предложил свои инициативы, направленные на рациональное потребление, перераспределение исчерпаемых ресурсов.

А чтобы светлые умы не заскучали, им подкидывали задачки.

- Мы не говорили о том, какие озера в стране загрязнены больше всего. Ответ на этот вопрос можно легко найти в интернете, - рассказывает Иван Зиньковский из Ставропольского края. - Нам давали возможность пораскинуть мозгами. Например, вы знали, что в северных районах России при точечной вырубке леса с использованием тяжелой техники часто остаются болота? Оказывается, из-за многолетней мерзлоты там промерзает слой почвы. Тяжелая техника оставляет углубления в грунте. Когда летом оттаивает верхний слой земли, ямки заполняются водой. Со временем образуются болота.

Ежедневно школьники на коленках «путешествовали» по всей России.Фото: Евгения ХИЛЬКО

А вот другие школьники осваивали картографию. Ежедневно они на коленках «путешествовали» по всей России - от Калининграда и до Камчатки. Изучали города и реки на огромной карте, которую орлята стелили прямо на землю. Ее размер с большой плавательный бассейн - видны даже села и станицы.

Юным любителям географии предлагали определить местоположение города, области, моря или озера, обозначить истоки и устья, отметить крайние географические точки страны. Для детей, умеющих обращаться со сложными приборами, - простое дело. С курвиметром, помогающим картографом и дорожникам измерять расстояния по извилистой линии, они работали, как настоящие специалисты.

Размер карты с большой плавательный бассейн!Фото: Евгения ХИЛЬКО

Но особый восторг вызывало задание найти свой родной город или поселок.

- Я из Воронежа! - кричал голубоглазый мальчик.

- А я в Уфе родился! - перебил его товарищ.

- А я прилетел из Южно-Сахалинска. До этого только в Охотском море плавал. А теперь вот и в Черном! - с гордостью рассказывал юноша в белой кепке.

Особый восторг вызывало задание найти свой родной город или поселок.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Мимо путешественников каждый день проходили ребята с деревянной конструкцией наперевес - портативной метеостанцией. Эти сменовцы взяли на себя ответственную миссию - сообщать своим товарищам прогноз погоды. И поверьте, они были готовы к любым капризам природы.

Ребята каждый день проходили мимо сверстников с деревянной конструкцией наперевес - переносной метеостанцией.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Мы умеем измерять температуру воздуха, давление, осадки, влажность, направление и силу ветра, освещенность и даже излучение. Для этого нам нужно всего 5 минут, - объясняет Валерия Башкинцева, которая всерьез задумывается над тем, чтобы стать синоптиком.

Прогноз погоды они выдают буквально за 5 минут.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Самых отважных ребят объединила площадка «Юный полярник». Благодаря современным технологиям, на связь с юными географами вышел начальник российской антарктической станции «Прогресс» Дмитрий Мамадалиев, который рассказал о рабочих буднях. Школьники познакомились с устройством «дома полярников» в Антарктиде.

- Я бы хотел стать полярником, это очень интересно, хотя понимаю, что трудная работа, - продолжает 15-летний Михаил Мозговой из Южно-Сахалинска.

В секции «Географические приборы и оборудование» мальчики и девочки проводили исследования с помощью приборов полевой лаборатории воды. Благо море под боком. В их распоряжении были все инструменты, которыми пользуются взрослые.

Многие измерения проводили прямо на пляже.Фото: Евгения ХИЛЬКО

О работе на этих площадках рассказывали юные сотрудники студии геожурналистики, которых набрали из числа приехавших. Эти подростки решили постичь азы одной из самых древних профессий - журналистики. И стоит сказать, им это удалось. Ежедневно ребята готовили интервью, писали заметки о том, что происходит в «Орленке», делились фоторепортажами.

«Сменовцы» очень быстро научились работать с географическими приборами.Фото: Евгения ХИЛЬКО

В них живет память

Помимо прочего, ребятам удалось перевоплотиться в спасателей-водолазов. Специалисты спасательного отряда водолазов под руководством Романа Айвазова представили ребятам оборудование, необходимое для подводных работ, рассказали о его назначении, устройстве и принципе использования на глубине. Гидрокостюмы, водолазные боты, ласты, полумаски и шлемы - все это участникам профильной смены РГО посчастливилось увидеть, а кое-что даже примерить.

Фото: пресс-службы «Русского географического общества».

В насыщенных лагерных буднях находилось время и на купание в море, и на экскурсии и даже походы. Все ребята ловко обращаются с компасом, умеют вязать узлы, за считанные секунды могут установить палатку и разжечь костер. Эти бойцы не пропадут! Хотя среди них есть школьники, для кого походы - дело обычное.

Палатку ребята могут поставить за считанные секунды.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Я часто со своими товарищами из турклуба хожу в походы. Зачастую не ради того, чтобы покорить вершины или насладиться пейзажами. Мы реставрируем мемориалы, установленные в труднодоступных местах, - говорит 15-летний Денис Шиловский из Новороссийска. - В этом году приводили в порядок памятники бойцам, которые бились за Северный Кавказ, Аркадию Гайдару. Пилили и убирали с тропы стволы поваленных лавиной деревьев, обрезали ветки.

- А я часто бываю в экспедициях вместе с поисковиками. Мы ездим в Липецкую область на боевую высоту «Огурец», где с декабря 1941 по январь 1943 года велись ожесточенные бои. Здесь погибли сотни бойцов и мы даже спустя десятки лет продолжаем их разыскивать, шерстим архивы, чтобы установить их личности, - рассказывает Артемий Горбунов из Тамбовской области.

Словом, сменовцы ни минуты не сидели на месте. Желание отлеживаться ни у кого и не было. Дети использовали каждое мгновение, проведенное в лагере - такого в школе не расскажут и уж точно не покажут.

Профильная смена подошла к концу, однако эмоций у ребят хватит на ближайший год.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- К нам приезжают абсолютно разные дети. И ко всем наша команда, и я в том числе, стараемся найти подход. Удивить, рассказать то, чего они не знают, словом заинтересовать, - объясняет «Комсомолке» координатор профильной смены Русского географического общества «Мир открытий» Елена Лубашевская. - Мы знакомим их не только с оборудованием специалистов, но и стараемся донести, что география тесно соприкасается со многими профессиями. И эти знания, которые вы получается, несомненно пригодятся в будущем.

Профильная смена подошла к концу, однако эмоций у ребят хватит на ближайший год. Главное, признаются сами школьники, - новые друзья. Про письма, как в советские годы, уже никто не говорит. Мальчики и девочки обмениваются мобильниками и страницами в соцсетях. Каждый верит - они встретятся снова, если повезет - в том же месте, в то же время.