На Кубани работают больше 100 тысяч врачей, медсестер и санитарок

Известная поговорка о лечебных свойствах домашних стен далека от истины. Об этом точно знают те, кому хотя бы раз в жизни требовалась медицинская помощь. Без людей в белых халатах даже самые современные поликлиники, больницы и начиненные аппаратурой операционные не имеют никакого смысла. Врачи каждый день своими знаниями, умениями и даже буквально руками дарят здоровье и спасают жизни многим пациентам. Наверное, каждый из нас знает как минимум одного такого человека лично и обязательно поздравит его с профессиональным праздником.

В Краснодарском крае ежедневно работают более двухсот медицинских организаций, в которых трудится более 100 тысяч человек, из них свыше 18,5 тысячи врачей и 42 тысячи среднего медицинского персонала. Труд каждого из них чрезвычайно важен для жителей региона и его гостей.

Труд каждого из них чрезвычайно важен для жителей региона и его гостей

Каждый день учреждения здравоохранения края посещают более 100 тысяч пациентов, проводится более тысячи операций, а скорая помощь совершает 4,5 тысячи вызовов. Десятки тысяч получают лечение в стационаре. Ежегодно более 40 тысяч жителей Кубани получают высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 профилям в 13 медицинских организациях. В Краснодарском крае успешно проводятся пересадки сердца, легких, почек, печени и поджелудочной железы.

Несмотря на впечатляющие показатели и успех краевой медицины, здравоохранение ждет мощный импульс развития. К 2022 году будет построен новый лечебно-диагностический корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест, где помощь смогут получить дети со всего юга России. Но уже сейчас специалисты больницы проводят более 17 тысяч операций в год. В планах строительство медицинского кластера мирового уровня, в том числе и крупного онкологического центра.

Не останутся без внимания жители малых городов, станиц и хуторов. Только в течение этого года в сельскую местность по программам поддержки привлекут 400 врачей и 150 фельдшеров. Также в планах - открытие в муниципалитетах к 2024 году 15 Центров амбулаторной онкологической помощи. Продолжат открываться новые офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты.

Уже сегодня наши медики используют современные коммуникации и только за прошлый год провели более шести тысяч телемедицинских консультаций. Это позволяет обсудить течение болезни, диагноз и тактику лечения специалистам сразу нескольких учреждений. В течение нескольких лет в крае появится 80 телемедицинских центров и 1350 телемедицинских абонентских пунктов.

Все это позволит улучшить условия для медицинских работников, дать им больше возможностей для самого главного - спасения и сохранения жизней людей.

Министра здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Фото: minzdravkk.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, медицинские работники Кубани!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Выбирая профессию, будущий врач осознает и принимает большую ответственность за самое ценное, что есть у человека - его здоровье и жизнь. Современные методики и технологии - это лишь инструменты в руках специалистов, ежедневная цель которых оказание помощи каждому нуждающемуся. Хороший врач знает, что останавливаться на достигнутых успехах - равносильно уходу из профессии. Медицина знает движение только вперед! В 2018 году Кубань стала лидером по количеству сохраненных жизней. Открыт новый перинатальный центр в Сочи, будет построен мощный корпус для пациентов Детской краевой больницы. Губернатор края Вениамин Иванович Кондратьев уже принял решение о строительстве медкластера в краевой столице. Но такая поддержка - это аванс для будущих успехов каждого медицинского работника. Мы должны ее оправдать только лучшими достижениями в реализации национальных проектов. Дорогие коллеги! От всего сердца желаю вам здоровья и удачи во всех начинаниях. Пусть работа приносит удовлетворение вам и вашим пациентам. Мира, благополучия и добра!

Министр здравоохранения Краснодарского края Е.Ф. Филиппов.

НИИ-ККБ № 1 - флагман здравоохранения Юга России

Краевая клиническая больница № 1 - первое лечебное учреждение Кубани с более чем 200-летней историей. Сегодня это крупнейший медицинский центр Юга России со стационаром на 1800 коек, из них 240 (13%) - реанимационных. В его стенах работают 4,7 тысячи специалистов: благодаря их труду ежегодно около 120 тысяч пациентов получают высококвалифицированную медицинскую помощь и еще 800 тысяч консультируются в краевой поликлинике. Пациентам больше не нужно ехать в федеральные центры страны: все необходимое лечение они получают в своем регионе и абсолютно бесплатно - расходы берет на себя краевой бюджет. Клиника гарантирует полный спектр современного лечения.

По многим направлениям клиника стабильно удерживает лидирующие позиции в Российской Федерации:

1-е место по числу операций на легких;

1-е место по выполнению операций на артериях;

1-3-е место по числу рентгенэндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах;

2-е место по имплантации электрокардиостимуляторов;

2-е место по количеству операций на позвоночнике;

3-е место по хирургическому лечению врожденных пороков системы кровообращения у детей первого года жизни;

3-е место по коррекции пороков клапана сердца;

3-е место по числу эндопротезирований суставов;

3-е место по числу трансплантаций органов;

5-е место по количеству открытых операций на сердце при ИБС.

Краевая клиническая больница № 1 - первое лечебное учреждение Кубани с более чем 200-летней историей

Краевая клиническая больница № 1 участвует в реализации трех разделов национального проекта «Здравоохранение» в Краснодарском крае:

1. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

2. Борьба с онкологическими заболеваниями

3. Борьба со смертностью от травм и дорожного травматизма

В НИИ-ККБ № 1 полным ходом идут исследовательские работы по получению тканевых продуктов (искусственная кожа, легкое, диафрагма и пищевод); тканевая инженерия активно используется при лечении ожогов.

В начале 2019 года на территории больницы открылся один из крупнейших государственных диализных центров на Юге России. Новое подразделение оборудовано 21 современным аппаратом «искусственная почка» для заместительной почечной терапии пациентам с терминальной почечной недостаточностью. Медицинская помощь здесь будет оказываться амбулаторно, в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Недавно на базе амбулаторно-поликлинического отделения для прикрепленного населения НИИ-ККБ № 1 заработал первый в Краснодарском крае Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Одна из его задач - химиотерапевтическое лечение пациентов со злокачественными новообразованиями легких и молочной железы. Центр включает в себя дневной стационар на 5 коек, который расположен на базе амбулаторно-поликлинического отделения для прикрепленного населения (Краснодар, проезд Репина, д. 3).

В клинике внедряются новейшие технологии лучевого лечения онкологии. В ближайшие месяцы будет запущен современный линейный ускоритель, позволяющий проводить высокоточное и эффективное лучевое лечение онкологических и других заболеваний. Лучевую терапию нового уровня получат пациенты нейрохирургического, урологического и травматолого-ортопедического центров, а также больные отделений торакальной онкологии и колопроктологии.

В начале 2020 года в Краевой клинической больнице № 1 будет установлен первый на Кубани ПЭТ/КТ-сканер. Его задача - давать точную оценку распространенности опухоли и эффективности ее лечения.

В нынешнем году начат первый этап второй очереди реконструкции НИИ-ККБ № 1. Он подразумевает строительство рентген-диагностического и лечебного корпусов с отделениями ожоговой и гнойной хирургии, сочетанной травмы, эндоскопии, лучевой диагностики, с нефрологической, неврологической и септической реанимациями. Будет введен в строй многофункциональный операционный блок, позволяющий проводить вмешательства по трансплантации костного мозга.

ГБУЗ НИИ-ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского

Краснодар, ул. 1 Мая, д. 167

Тел.: 8 (861) 252-85-91, 252-88-57

E-mail: kkb1@mail.ru

Сайт: www.kkbo.ru

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Главный врач НИИ-ККБ №1 Владимир Порханов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех соотечественников с Днем медицинского работника - праздником, который поистине стал всенародным! Это светлый и радостный день для всех, кто хорошо понимает, что для человека его жизнь и здоровье - самая высокая ценность. Наша работа требует колоссальной ответственности и максимальной отдачи - сил, энергии, собственного здоровья. Но зато и удовлетворение результатами своей работы, если она выполнена качественно, на совесть, несравнимо ни с чем!

От всей души я хочу поздравить свой любимый коллектив - всех сотрудников НИИ-ККБ № 1. Наши знания, опыт и ежедневный труд, без преувеличения, дарят тысячам земляков и соотечественников возможность Жить, Творить, Любить. Мы каждый день идем на работу, где нас ждут пациенты, мы часто лечим не только их тела, но и душу. Ведь все мы знаем, как важно для полной победы над болезнью иметь правильный настрой, веру в мастерство врача и что все будет как нельзя лучше!

Спасибо вам за то, что когда-то выбрали эту работу - быть врачом, медсестрой, санитаркой, фельдшером! Ваше терпение и чуткость, забота о пациентах, тепло души и искренняя вера, помогают поднимать на ноги даже самых тяжелых больных. Ваше мастерство и стремление к самосовершенствованию снимают печать «неизлечимо» даже в самых, казалось бы, тяжелых случаях.

От всего сердца желаю всем здоровья, счастья, благополучия и мира. Пусть слова благодарности от пациентов и признание коллег станут для вас путеводной звездой, которая ведет к новым профессиональным достижениям и победам!

Главный врач

Владимир ПОРХАНОВ

КСТАТИ

Сосудистое отделение ГБУЗ Выселковская ЦРБ

В Выселковском районе на страже здоровья - высокие технологии

ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница» является современным лечебным учреждением, оказывающим специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Краснодарского края. Согласно оценке эффективности функционирования здравоохранения в муниципальных образованиях Выселковская ЦРБ по итогам 2018 года заняла 1-е место в Краснодарском крае.

В больнице функционирует региональный сосудистый центр, где проводятся рентгенэндоваскулярные вмешательства при острых инфарктах миокарда и инсультах. В 2019 году 237 жителей из 7 районов Краснодарского края получили здесь высокотехнологичную медицинскую помощь.

В межрайонных отделениях хирургии, травматологии и ортопедии успешно применяются современные малоинвазивные методы диагностики и лечения пациентов.

Большое внимание уделяется повышению доступности и качества оказания первичной медицинской помощи. В 2019 году в районе открыто две амбулатории врача общей практики. Всего в сельских поселениях района работает 23 врача общей практики. Благодаря участию ЦРБ в программе «Бережливая поликлиника» удалось не только улучшить качество обслуживания и пребывания пациентов в лечебном учреждении, но и значительно уменьшить очереди к узким специалистам. Одним из основных направлений работы больницы является профилактическое. В районе успешно функционирует центр здоровья, где жители могут пройти комплексное обследование, а также системно наблюдаются пациенты группы риска.

Главный врач ГБУЗ ЦРБ Н.С. Сочивко

Важным направлением деятельности больницы является реабилитация пациентов с поражением нервной системы. С начала года в межрайонном отделении реабилитации для взрослых и детей пролечен 281 человек со всего Краснодарского края.

Эффективно решать вопросы, стоящие перед здравоохранением района, помогает активное участие больницы в программах «Сельское здравоохранение» и «Земский доктор». По обеспеченности врачами Выселковская ЦРБ находится на первом месте среди всех муниципальных образований Краснодарского края.

Сердечно поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником!