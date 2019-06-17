2019-06-17T15:26:56+03:00
Общество

В Адыгее создадут свод правил национальной свадьбы

В его составлении примут участие историки и этнографы [опрос]
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Общественники призывают соблюдать национальные традицииОбщественники призывают соблюдать национальные традицииФото: Ирина МИХАЙЛОВА
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Езда по встречке, стрельба в воздух – случается, что кавказские свадьбы запоминаются не красивыми обычаями и традициями, а хулиганством и нарушением закона. В Адыгее эту проблему обсудили с молодежью видные ученые и деятели искусства республики.

- На круглом столе обсуждались разные вопросы: какая должна быть адыгская свадьба, какое место в ней должны занимать молодожены и их родители, насколько соответствует адыгским обычаям резание торта и бросание букета невесты; кому следует покупать свадебное платье невесты, кто может по адыгским обычаям танцевать на свадьбе и другие, - сообщают в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований.

По итогу встречи решено создать единый свод правил, в котором будут описаны все национальные обычаи и традиции. Ему и призывают следовать во время подготовки свадеб.

Составят рекомендации общественники при содействии историков и этнографов ведущих вузов республики. Они будут касаться всех деталей от выбора музыки до передвижения кортежа.

Кроме того, эксперты проведут семинар для профессиональных джегуако – народных музыкантов, а блогерам предлагают в социальных сетях уделять больше внимания свадебным видеоматериалам, которые они размещают у себя на страницах. Особенно, если они содержат несоответствие адыгским обычаям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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