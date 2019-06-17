2019-06-17T18:02:49+03:00
Экономика

Деньги на развитие Новороссийского порта могут уйти на решение проблем «Дружбы»

По сообщению «Бизнес FM», «Транснефть» может направить часть средств, которые должны были пойти на модернизацию порта в Новороссийске, на решение проблем газопровода «Дружба»
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Новороссийский морской торговый порт. Фото: Виталий Тимкив/ТАССНовороссийский морской торговый порт. Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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В издании «Бизнес FM» проанализировали перспективы развития Новороссийского морского торгового порта.

По сведениям портала, два года назад группа «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) приняла новую программу развития, согласно которой на модернизацию и расширение порта в Новороссийске должны были выделить 67 млрд рублей.

Однако с тех пор ситуация стала только хуже: грузооборот упал почти на 5%, распродаются высокодоходные активы, снижаются выплаты налога на прибыль. В то же время долг «Транснефти» — главного акционера Новороссийского порта — составил почти 670 млрд рублей.

Теперь компания может перенаправить часть средств на трубопровод «Дружба», где было обнаружено загрязнение, рассказал старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.

Валерий Андриановстарший аналитик агентства WMT Consult«Действительно, планы по развитию порта были очень масштабные. За счет этих средств планировалось реализовать целый ряд очень больших, амбициозных проектов. В результате всех мер было обещано, что этот порт станет фактически вторым по величине в Европе. Что мы видим в реальности? НМТП не развивается, а идет по пути деградации. «Транснефти» нужны деньги для решения ее текущих проблем, ведь, как известно, у компании достаточно большой долг. Сейчас ее проблемы усугубились в связи с печальной ситуацией с нефтепроводом «Дружба». Таким образом, основной акционер никак не заинтересован в стратегическом развитии актива, а стремится, как сейчас говорят, «окэшить», то есть выжать из него максимальные дивиденды и максимальную прибыль».

Ранее в «Транснефти» заявили, что готовы покрыть ущерб за загрязнение нефти в «Дружбе», писал ТАСС. По личной оценке министра энергетики Александра Новака, общий ущерб составит около 100 млн долларов (почти 6,5 млрд рублей).

ПЕРВОИСТОЧНИК: «Бизнес FM»

ИСТОЧНИК KP.RU

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